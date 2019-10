Elektrilevi juht tormi tagajärgedest: lahing on parim treening

Pühapäevane torm tõi välja puudusi ka kohalike omavalitsuste valmisolekus ning koostöös võrguettevõttega, leiab Elektrilevi juht Jaanus Tiisvend. Tema sõnul on lahing parim treening ning juba mõne päevaga on astutud samme, mis aitaks järgmise võimaliku suure voolukatkestusga paremini toime tulla.

Tiisvend rääkis "Esimeses stuudios", et pühapäevane torm ja selle tagajärjed ei olnud Lõuna-Eestis tavapärased. "Tegelikult on tegemist tõsiselt erakorralise olukorraga," märkis ta.

Elektrilevi tegevust ja mitmel pool päevi kestnud elektrikatkestus on tekitanud inimestes pahameelt. Samas on Elektrilevil voolu taastamisel prioriteetsed objektid, millest tuleb alustada.

Tiisvend selgitas, et kõige tähtsamad objektid on need, kus võib tekkida oht inimelule, näiteks haiglad. Järgnevad muud elutähtsate teenustega seotud objektid nagu veepumplad ja mobiilimastid. Kolmandal kohal on ühiskondlikult tähtsad objektid, näiteks koolid ja lasteaiad.

Tiisvendi sõnul on prioriteetide paikapanemisel väga tähtis roll kohalikel omavalitsustel. Tiisvend kinnitas, et Elektrilevil on prioriteetide nimekiri saadud kõigilt omavalitsustelt, kuid viimase tormi järel tuli välja, et osad tähtsad objektid olid tegelikult neist nimekirjadest puudu.

"Meil on see nimekiri olemas kõikidelt. Kuid mille osas saaks kindlasti paremaks minna? Me ise näitame initsiatiivi. Kus ka omavalitsused peavad väga tõsiselt panustama, on see, kas see nimekiri on alati täielik ja kas seal on kirjas ka need objektid, kus on näiteks oht inimelule, kas seal on ka ühiskondlikult tähtsad objektid," rääkis Tiisvend.

"Nii kurb kui see ka ei ole, vaatamata heale koostööle on meil antud tormi tormi käigus tulnud välja päris mitu objekti, mis pole nimekirjas olnud. Nüüd me saame need sinna lisada. Aga see on tulnud välja siis, kui kriis on juba käes," lisas ta, kinnitades, et kohalikud omavalitsused oleksid samuti saanud kriisi kiiremale lahendamisele kaasa aidata.

Tiisvend usub, et nüüd olukord paraneb. "Ma arvan, et neis omavalitsustes, kes ei ole neid prioriteete uuendanud ka pärast seda, kui me septembri keskel kohtusime kõigiga, nüüd need asjad juhtuvad väga kiiresti ära," ütles ta ja lisas, et mõni omavalitsus on juba alates esmaspäevast prioriteetsete objektide nimekirja täiendanud.

Tema sõnul on pärast seekordset kriisi koostöö omavalitsustega uuel tasemel. "Nii kurb kui see ka pole, siis lahing on parim treening ja see vilumus on tulnud päevadega ja tundidega juba," lisas ta.

Tiisvend tunnistas, et kuna elektrivõrk on tehniline süsteem, siis jääb alati oht ka suuremateks elektrikatkestusteks. Ka suured tormid ei jää tema hinnangul harvemaks, vaid pigem sagenevad või tugevnevad.

Ettevõtjad kannatasid pikale veninud elektrikatkestuse tõttu suuri kahjusid. Tiisvend kinnitas, et Elektrilevi täidab oma lepingulisi kohustusi ning kui firma on neid rikkunud ja katkestusaegu ületanud, siis põhjendatud juhtudel ka kahjud hüvitab. Samad reeglid kehtivad tema sõnul ka eraisikute kahjude kohta.

Elektrilevi enda kulud elektrivõrgu korrastamisele on Tiisvendi sõnul aga üle 750 000 euro.