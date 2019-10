Sotsiaalminister Tanek Kiik (KE) ütles "Aktuaalse kaamera" stuudiointervjuus, et pensionireformi eelnõu väärib laiapõhjalist debatti ja ka sotsiaalministeeriumil on eelnõule mitmeid märkusi.

"Eks meil on siin mitmeid märkusi, mille me kindlasti välja toome kooskõlastusringil. Ja samamoodi vaatavad ilmselt kõik ministeeriumid selle pilguga, mis neid halduslikult puudutavad. On need õiguslikud küsimused, on need majanduslikud küsimused, on need erinevad sotsiaalse turvalisuse küsimused," ütles Kiik.

"Kindlasti tuleb ka täiendavaid ettepanekuid ja ma olen veendunud, et neid tuleb ka parlamendivoorus. See eelnõu ja see suur reform ei saa kindlasti minna läbi kuidagi kabinetivaikuses, vaid see tulebki laiapõhjalise debati raames läbi vaielda," lisas ta.

Kiige sõnul on pensionireformis nii plusse kui ka miinuseid. "Seal on põhimõtteliselt olulisi asju nagu väljamaksete paindlikumaks muutmine pensionieas, inimeste võimalus ise investeeringuid hallata, samuti võimalus taasühineda. Aga seal on loomulikult ka riskantsemaid kohti, mille maandamisega tulebki nüüd tegeleda nii eelnõu töötamise käigus kui ka hiljem avalikkuse teavitamise käigus," sõnas minister.

Sotsiaalminister märkis, et ta ise jätkab raha kogumist teise pensionisambasse. "Ma arvan, et ma kuulun selle enamuse hulka Eesti inimestest, kes jätkab teise pensionisambasse kogumist, kuna pensionipõlveks valmistumine on mõistlik tegevus nii täna, homme kui ka tulevikus," lausus Kiik.