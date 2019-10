Kallas rääkis neljapäeval Vikerraadio saates "Reporteritund", et Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa koalitsioon tõi riigikokku eelnõu valitsuse esitatuna, mitte fraktsioonide poolt algatatuna.

"Fraktsioonide eelnõud ei saa siduda valitsuse usaldushääletusega ja kõiki muudatusettepanekuid tuleb eraldi hääletada," nentis Kaja Kallas. "Muutus tuli, kui me kavatsesime öelda, et kavatsesime kasutada jõudu."

Kallase väitel on olukord jabur olukord, kui selle eelnõu kirjutab rahandusministeerium. "Ja fraktsioonid teevad näo nagu see oleks nende eelnõu. Inimesed kellele see eelnõu pihku pisteti ei olnud suutelised seda kaitsma," lausus Kaja Kallas.

Pensionireformi eelnõu pole Kaja Kallase sõnul põhjust menetleda eirates hea õigusloome tava, kui kooskõlastuseks on aega vaid viis päeva.

"Pole võimalust kaasata huvirühmi ja rakendada IT-lahendasi. See asi kõik on kanajalgadel," ütles Kallas.