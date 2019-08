India Kashmir on jätkuvalt muust maailmast ära lõigatud

Ekspertide hinnangul pidi eristaatuse äravõtmine Kashmiris kaasa tooma laiaulatuslikud protestid, kuid siiani ei ole teada, kuidas inimesed uudisele reageerisid, vahendas BBC.

"Keegi ei tea, mis teistes riigi osades toimub - me ei saa mitte kellegi teisega rääkida. Inimesed on mures - nad ei tea, mis toimub, nad ei tea, mis saama hakkab," rääkis Jammu ja Kashmiri osariigis Srinagaris töötav BBC ajakirjanik Aamir Peerzada, kellel õnnestus esmaspäeval rääkida oma Delhi kolleegidega.

Teistes India osades elavad Kashmirist pärit inimesed kurdavad aga, et nad ei saa ühendust Kashmiris elavate pereliikmetega ning nad on mures ja hirmul. Üks Delhis õppiv tudeng rääkis India Expressile, et ta isegi proovis helistada kohalikku politseijaoskonda, et oma pere kohta küsida, kuid tulutult.

Paljude Kashmiri elanike hinnangul oli põhiseaduse artikkel 370 peamine õigustus sellele, miks Kashmir India kontrolli all oli. Selle artikli tühistamisega on India valitsus nende hinnangul muutnud Delhi suhet piirkonnaga.

Kashmiri tänavatel patrullivad kümned tuhanded India sõjaväelased. Siiani ei ole ka teada antud, millal piirkonna kommunikatsioonid taastatakse. Esmaspäeval vahistati ka Kashmiri kohalikud liidrid.

Kohalike meediakanalite andmetel lubatakse aga inimestel regiooni siseneda.

Nii India kui ka Pakistan tahavad enda valdusesse kogu Kashmiri regiooni, kuid mõlemad riigid kontrollivad vaid osa sellest.

India Kashmiris tegutsevad juba pikalt separatistlikud võitlejad.

Kashmiri eristaatuse tühistamine on toonud India parlamendis kaasa kriitika mõnelt opositsiooniparteilt, kes tahavad teada saada, kuhu kohalikud poliitikud viidi ning miks ei teavitatud parlamenti enne nende vahistamist. Samas on opositsioon lõhestunud ning osad parteid toetavad avalikult eristaatuse tühistamise otsust.