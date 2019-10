ERR-i poliitikatoimetaja Toomas Sildam küsis valitsuse pressikonverentsil Reinsalult, kas eelnõu menetlemiseks ei jää liiga lühike aeg.

Reinsalu vastas, et pingutama peab, aga teise samba küsimusi kogu Eesti rahvaga ühiselt enne valimisi arutatud.

"Küsimus on see, et on viis päeva aega kooskõlastuseks erinevatel ministeeriumitel. Ma arvan, et tuleb pingutada. Ma arvan, et ametnikud, kes on professionaalsed, suudavad anda selle vaate. Ega siis eelnõu ei ole tulnud tühjusest, eelnõu on ette valmistanud rahandusministeeriumi spetsialistid, kelle kompetentsis ei ole minul mitte mingit alust kahelda. Eelnõu on tehtud ka ekspertidega koostöös," lausus Reinsalu.

"Nüüd on mõistlik, et teised ministeeriumid tutvuvad selle eelnõu detailidega, teevad oma osundused ja siis on valitsusel võimalik langetada otsus. Kui küsimus on selles, kas tegelikult oleks see aeg võinud pikem olla... Kuu, kolm kuud... Siis, kui ma vaatan ka meedia muret selle üle, et asi on jäänud venima, siis ma arvan, et on väga oluline, et lubadusi tuleb pidada," lisas ta.

Reinsalu märkis, et kui menetluse tulevad ilmseks mõned objektiivsed asjaolud, siis tuleb siis need läbi arutada ja arvesse võtta. "Kindlasti see eelnõu ei ole lukus seitsme tabaluku taga," sõnas Reinsalu.

Kolmapäeval saatis rahandusministeerium teise pensionisamba reformi eelnõu kooskõlastusringile. Eelnõuga muutub pensionivara kogumine vabatahtlikuks ja tekib võimalus kogutud raha enne pensionile minekut välja võtta.

Vabariigi Valitsuse reglemendi järgi võtavad eelnõude kooskõlastusringid üldjuhul aega umbes 15 tööpäeva.

"Eelnõu või muu küsimus kooskõlastatakse või jäetakse põhjendatult kooskõlastamata üldjuhul viieteistkümne tööpäeva jooksul, Justiitsministeeriumis üldjuhul kahekümne tööpäeva jooksul. Põhjendatud juhtudel võib kooskõlastamiseks esitaja poolt või kooskõlastaja taotlusel tähtaega muuta," ütleb reglement.