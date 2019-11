Rahanduskomisjon ei toetanud opositsiooni muudatusettepanekuid eelarvesse

Sotsiaaldemokraadid soovivad oma ettepanekutega muuta hooldekodud abivajajatele kättesaadavamaks. Samuti soovivad nad, et põllumehed saaksid täismahus põllumajandustoetusi ning et teadus ja haridus oleks paremini rahastatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See kindlasti on prioriteetne tulenevalt ka ühiskondlikust kokkuleppest selles küsimuses. Aga mitte ainult. Ka tervikuna investeeringud haridusse on investeeringud tulevikku," ütles SDE fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski.

Reformierakond soovib pensionite tulumaksuvabastust, investeeringuid haridusse, teadusesse ja infotehnoloogia valdkonda ning tasakaalus eelarvet.

"Jõuda eelarvega ka struktuursesse tasakaalu, mida tegelikult on eelmised valitsused lubanud 2020. aastaks. Praegu on planeeritud 0,7-protsendiline puudujääk. Ja värskelt avaldatud Euroopa Komisjoni hinnang näitab, et eelrve tuleb Eestis ka nominaalselt negatiivne," kommenteeris Reformierakonna fraktsiooni liige Maris Lauri.

Rahanduskomisjoni esimees, Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk ütles, et koalitsiooni liikmed muudatusi ei toetanud, sest katteallikad ei olnud sobivad.

"Teise ja kolmanda lugemise vahel on veel kõikidel fraktsioonidel, komisjonidel ja rahanduskomisjonil võimalik teha ettepanekuid. Ma usun, et mõni hea ettepanek saab ka vastu võetud," ütles Kokk.

Opositsiooni 33 muudatust tähendab seda, et eelarve teine lugemine ei kesta järgmisel kolmapäeval riigikogus hommikutundideni. Ossinovski ütles, et sadadesse ulatuv muudatuste arv on taktika küsimus, millega opositsioon tõmbab oma ettepanekutele tähelepanu.

"Opositsioonierakonnad leidsid, et venitamistaktikat sellel aastal eelarve kontekstis ei tehta," ütles Ossinovski.

Suure lahingu lubab opositsioon anda siis, kui riigikogus tuleb arutlusele pensioni teise samba reformimine.