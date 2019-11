Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Kaimar Karu ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et üldiselt konservatiivne lähenemine on talle meeltmööda, kuid kõiki EKRE väärtusi ta ei jaga.

Martin Helme ütles, et loodab, et te ühinete EKRE-ga. Kas on selline plaan olemas?

Hetkel ei ole mul erakonnaga liitumise plaanid esimese järjekorra plaanid. Kõigepealt ma pean ikkagi valdkonnast aru saama, töösse sisse elama ja siis saab üldse mõtlema hakata, kas ja kuna astuda.

Kas EKRE väärtused on teile meeltmööda?

EKRE-l on ka väärtusi seinast seina või erinevatest valdkondadest. Põhimõtteliselt selline konservatiivne lähenemine mulle imponeerib. On kindlasti konkreetsemaid seisukohti, millest ma tahaks nendega täpsemalt rääkida, et saada aru, mis seal taga on. Ehk pigem jaa, aga ei saa öelda, et kõigi asjadega niimoodi eraldi võttes 100 protsenti võib-olla nõus olen.

Näiteks täna toimus Tartus seksuaalvähemuste vastane meeleavaldus. Kas te kujutate ennast ette sellistes ridades?

Vaba riik. Inimestel on õigus protestida millegi poolt või millegi vastu - seda võib kõike teha. Mina ise ennast sellise teema puhul piketeerimas ette ei kujuta. Aga kõik sõltub ka sellest, mille vastu protestitakse.

Eelmised IT-ministrid on olnud seotud probleemidega, et mitte öelda skandaalidega. Millest tuleb teie kindlus, et teie saate selle koha peal hakkama?

Eks ma parasjagu enesekindel ole. Loomulikult ei saa välistada, et midagi võib juhtuda. Aga kui ma vaatan tagasi enda karjäärile, kui ma vaatan tagasi väljakutsetele, mis on varem olnud, siis see kõik annab mulle enesekindluse, et ma arvan, et ma võiksin sellega hakkama saada.

Te olete IT-valdkonnas töötanud 20 aastat, aga teil puudub poliitiku kogemus.

Absoluutselt puudub poliitiku kogemus, jah.

Aga mis plaanid teil on? Kas teil on nüüd plaan jäädagi poliitkasse ja saada poliitikuks või see on lihtsalt üks projekt, proovida seda ministrikohta?

See ei ole mitte niivõrd proovida ministrikohta, vaid proovida midagi asjalikku ministrikohal ära teha. Kas sellest areneb edaspidi poliitikukarjäär või mitte, seda näitab elu. Seda rolli ma ei võtnud vastu selle eesmärgiga, et ma nüüd sukeldun poliitikasse ja jään elu lõpuni poliitikasse. See lihtsalt on poliitiline roll, mille raames, mulle tundub, et ma saan ühte koma teist head ära teha.

Teil ei ole hirmu, et äkki teil pole isegi ettekujutust, mida ministrikoht endast kujutab, et see osutub hoopis millekski muuks kui te arvate?

Võib ka niimoodi öelda, et praktiliselt kõik rollid, mida ma kandnud olen, või suurem osa rolle, suurem osa töökohti, ei ole osutunud selliseks nagu ma ette kujutasin, et nad võiks olla. See on muster, mis kordub töökohast töökohta.

EKRE on seadnud kahtluse alla näiteks e-valimiste turvalisuse. See on täiesti teie teema. Kas te nõustute skeptikutega? Kas peaks peaks e-valimised ära keelama?

Mina arvan, et valimissüsteem, mida me Eestis kasutame, peab olema läbipaistev ja arusaadav. Ja kui ühiskonnas on küsimusi läbipaistvuse ja arusaadavuse või usaldusväärsuse kohta, siis sellega tuleb tegeleda. See on mul ka üks eesmärk, et jõuda olukorrani, kus see valimissüsteem, mida me kasutame Eestis, on läbipaistev ja usaldusväärne.

Kas ta täna ei ole?

Kõigi jaoks ei ole.