Sildam ütles saates, et tema jaoks oli see positiivne üllatus, arvestades, et veel nädal aega tagasi ütles Mart Helme, kuidas uue ministri rõhk peab olema väliskaubandusel ning IT on fetišeeritud.

"Täiesti selgelt ju leiti inimene, kes on IT-usku, kes sõnastas oma peamise põhjusena, miks ta nõustus minister olema, et esiteks usub ta Eesti digivõimekusse ja näeks edaspidigi, et oleme selles valdkonnas maailma tippriikide seas," sõnas ta.

Samost märkis, et uus minister pole selgelt lubanud EKRE liikmeks astuda ja kui ta ei astugi, siis saame üle pika aja nii-öelda spetsialistist ministri.

"Aga kui vaadata EKRE tuumiktoetaja pilguga, mida see neile ütleb? Meil on siin üks minister valitsuses - neid on ju loetud arvul, see on väga hinnaline ja märgiline ametikoht - ja siis pannakse sinna mees, kes vist isegi kõiki EKRE väärtusi ei jaga," lausus ta.

"Kui Mart ja Martin Helme selle oma erakonna aktiivile maha müüvad, müts maha, siis on kõva saavutus. Kui nad toovad selle mehe erakonda, siis jällegi kõva saavutus," lisas Samost.

Sildam tõstis esile, et pärast laupäevast kohtumist Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga tegi Karu sotsiaalmeediasse postituse, kus tänas usalduse eest Kaljulaidi ja peaminister Jüri Ratast.

"See on üle hulga aja üks esimesi kordi, kui EKRE-ga selgelt seostatav persoon pöördub tänusõnadega praeguse presidendi poole," lausus ta.

Kui EKRE oleks praegu lähtunud sellest, et ministriks tuleb tingimata võtta keegi enda hulgas, oleks tulemus Sildami hinnangul kindlasti olnud kehvem, igavam ja lõpptulemusena ka EKRE-le endale halvem.

Samost meenutas, et ka endine peaminister Taavi Rõivas kasutas uute inimeste poliitikasse toomiseks valitsuse pinke. Teatavasti pole erakondadesse suurt tungi ning isegi nooremapoolsed näod korduvad valimistest valimistesse. Rõivas tõi aga sel viisil poliitikasse Anne Sullingu ja Maris Lauri, kes astusid ka kohe erakonda.

"Kui nüüd vaatan EKRE poole, siis neil on veel vähemalt üksi minister, kellega on tõsiseid probleeme, maaeluminister Mart Järvik on oma vassimisega listeeria ja veterinaarameti teemal ennast ikkagi suhteliselt põhjalikult nurka värvinud. Vaevalt küll, et erakond nüüd teda läheb välja vahetama, aga mõttekoht siin on, et kui Mart ja Martin Helme suudavad tuua väljastpoolt erakonda valitsusse ja võib-olla ka erakonda inimesi, kes pigem laiendavad EKRE olemasolevat pilti, siis võib-olla nad peaksid seda kordama," rääkis Samost.