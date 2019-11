Indrek Kiisler: Herman Simmi üle otsustab kohus, mitte Isamaa

Miks Isamaa eestseisus arvab, et nendele on antud otsustusõigus selle üle, kuidas kohtud peaks õigust määrama, küsib Indrek Kiisler oma kommentaaris.

Herman Simm on riigireetur. Ta oli seda ja jääb selleks. Selle häbiväärseima tiitliga läheb ta ka hauda ja jääb ajaloo annaalidesse.

Harju maakohus tunnistas Simmi 2009. aasta 25. veebruaril süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises Vene välisluureteenistusele ja karistas teda 12 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Kaitsepolitsei uurimisandmetel edastas Simm venelastele ligi 13 aasta vältel tuhandeid salastatud dokumente. Vanglakaristus lõppeb 18. märtsil 2021.

Nüüd taotleb Simm taas ennetähtaegset vanglast vabastamist. Ta taotles seda eelmisel aastal, siis toetas seda soovi vangla, kuid ei toetanud prokuratuur. Kohus Simmi siiski vabaks ei lasknud, leides, et hoolimata mitmest positiivsest asjaolust ei ole Simmi enne tähtaega vabastada võimalik ning seda eelkõige toimepandud kuriteo suuruse tõttu.

"Lõpliku otsuse teeb kohus ja ainult kohus. Seda demokraatliku riigi üht põhiprintsiipi ei taha tunnistada ei justiitsminister Raivo Aeg ega tema koduerakond Isamaa."

Tänavu on vabadusse pääsemise poolt ka prokuratuur. Lõpliku otsuse teeb kohus ja ainult kohus. Seda demokraatliku riigi üht põhiprintsiipi ei taha tunnistada ei justiitsminister Raivo Aeg ega tema koduerakond Isamaa. 5. novembril laekus ajakirjanike postkastidesse Isamaa eestseisuse poliitline avaldus, milles rõhutatakse, et Isamaa peab lubamatuks Simmi ennetähtaegset vabastamist.

Mis mõttes lubamatuks? Miks Isamaa eestseisus arvab, et nendele on antud otsustusõigus selle üle, kuidas kohtud peaks õigust määrama?

Eestis on kohtuvõim sõltumatu ja justiitsministri ning ühe erakonna seisukohad peavad olema kohtu jaoks soe õhk, mitte midagi enamat. Muidu jookseb meie demokraatia kraavi.

Ma saan aru, et Isamaa üritab kõikvõimalikul moel oma olematut reitingut tõsta ja kuidagigi EKRE-ga tähelepanu tõmbamises võistelda. Ma loodan, et see pole esimene samm selles suunas, et ka Isamaa hakkab arvama, et tõesti on olemas süvariik, millele tuleb jõulisi signaale saata.

Lõpetuseks. Ma kindlasti ei kaitse Herman Simmi. Minu arvates peaks ta oma karistuse ära kandma, aga otsuse teeb kohus ja mitte keegi teine, eriti halb on, kui sääraseid otsuseid üritavad teha erakonnad ja nende juhid.