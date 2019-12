Reinsalu nimetas Simmi enneaegset vabastamist arusaamatuks

"Hermann Simmi ennetähtaegne vabastamine on minu jaoks arusaamatu, olgugi et kohtul selleks seaduse järgi on pärast kaalumist voli ja kohus on seda põhjendanud. Need põhjendused on minu jaoks arusaamatud," teatas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Reinsalu meenutas, et Simm oli oma ametis andnud vande kaitsta Eestit ja tema ametiks oligi saladuste kaitse. "Ta müüs meie ja liitlaste saladusi raha eest maha. Ainuüksi julgeolekunõuete hilisem muutmine maksis riigile 20 miljonit. Aga tuhanded Eesti inimeste ja liitlaste elud, mis ta ohtu seadis? /... / See pole nali! Reetur teadis, et oma tegudega võib ta esile kutsuda suure hävingu," kirjutas Reinsalu.

Karistus riigireeturile peab Reinsalu sõnul teenima mitut eesmärki. "Esiteks hirmutama tulevasi teisi reetureid. Teiseks olema kättemaks meie riigi poolt ja selles pole midagi häbeneda. Kõik riigid kohtlevad erilise jõuga riigireetureid ja see on põhjendatud."

Reinsalu märkis, et omal ajal oli Simmil jultumust teda kohtusse kaevata, sest tõkestas tema saatmise avavanglasse. "Loodan, et prokuratuur praegu kohtu otsuse edasi kaebab, praegu tehtud avaldusega prokuratuuri jõuline keeldumine on üllatav."

Henn Põlluaas: mul on sügavalt häbi Tartu maakohtu otsuse pärast

Tartu maakohtu otsus vabastada riigireetur Simm ennetähtaegselt vangistusest on riigikogu esimehe Henn Põlluaasa (EKRE) sõnul sügavalt arusaamatu ja häbiväärne.

"Oma riigi ja rahva reetmine ning mahamüümine on üliraske kuritegu, mille suhtes ei tohi näidata mitte mingisugust leebust ega tolerantsust. Väide, et Simmi puhul pole karta edasist retsidiivsust ja et tal puudub täna ligipääs salastatud informatsioonile, ei oma selle taustal mitte mingisugust tähtsust," ütles Põlluaas sotsiaalmeedias tehtud sissekandes.

Otsuse teinud kohtunikud ei mõista tema väitel kas rumalusest või eiravad teadlikult riigireetmise tõsidust ja asetavad selle oma käitumisega samale pulgale ükskõik millise väiksema rikkumisega, millel puuduvad ligilähedaseltki sarnased tagajärjed niivõrd tõsise kuriteoga, nagu seda on riigireetmine.

"Simmi vabastamine annab kõikidele potentsiaalsetele riigireeturitele ja meile vaenulike riikide luureteenitustele signaali, et laske aga käia, Eesti kohtud pigistavad silmad sellise kaabakliku ja riiki sügavalt kahjustava käitumise suhtes silmad kinni ja oma riigi ja rahva maha müünud tegelased ei pea niikuinii karistust lõpuni ära kandma," kirjutas Põlluaas.

Põlluaas ütles, et riigireeturitele ei tohi mitte mingil juhul andestada ega neid ennetähtaegselt karistuse kandmisest vabastada. "Ma protesteerin sellise otsuse vastu ja vaidlustaksin selle kohtus, kuid kahjuks ei anna kehtivad seadused selleks mulle võimalust. Mul on sügavalt häbi Tartu maakohtu otsuse pärast. Kremlis aga kindlasti rõõmustatakse. Nüüd on neil võimalus anda hea teenistuse eest Simmile medal ja kindrali auaste, mida talle lubati," väljendas Põlluaas oma pahameelt.

Justiitsminister: aktsepteerin kohtu otsust

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) ütles Vikerraadio saatele "Uudis+" antud intervjuus, et ta ei soovi konkreetset kohtuotsust kommenteerida ja aktsepteerib seda. Küll aga lubas Aeg edasi minna eelnõuga, mis edaspidi välistaks riigireeturite ja mitmete teiste kurjategijate ennetähtaegse vanglast vabastamise.

"Otsustasime justiitsministeeriumis alustada seaduseelnõu ettevalmistamisega, mis sõnaselgelt sätestab, et teatud kuritegude sooritajate puhul ei näe seadus ette võimalust neil ennetähtaegselt vanglast vabaneda. Need on riigireeturid, inimsusevastaste kuritegude toimepanijad, genotsiidi kuriteo toimepanijad. Samuti korduvalt seksuaalkuritegusid või mõrvasid toime pannud kurjategijad," selgitas Aeg.