Eesti saab uuel perioodil EMP ja Norra toetusena 68 miljonit

Allkirjad saavad kaks lepingut, millest üks on Eesti ja Norra vaheline ning teine Eesti ja Euroopa majanduspiirkonna riikide Liechtensteini, Islandi ja Norra vahel. Tegemist on kolmanda EMP ja Norra toetuste perioodiga alates 2004. aastast, teatas rahandusministeerium.

Norra Euroopa majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu asjade ministri Frank Bakke-Jenseni sõnul on toetused hea vahend Norra ja Eesti koostöö tugevdamiseks.

"Keskkonnasõbraliku innovatsiooni programm on selle heaks näiteks lõppenud perioodi toetusskeemist. Tuleval perioodil suurendame me veelgi oma panust innovatsiooni ja väikeste ning keskmiste ettevõtete arengusse, mis annab uusi võimalusi Eesti-Norra koostööks digitaalsete, keskkonnasõbralike ja tulevikku suunatud lahenduste loomisel," ütles Bakke-Jensen.

Uuel perioodil on Eestis kavas kuus programmi. Kodanikuühiskonna programmi elluviija valivad doonorid vabaühenduste sektorist.

Projektide elluviimisel investeeritakse konkurentsivõime, küberkaitse, keskkonna ja kliima, tervishoiu, teaduse, hariduse, sotsiaalkaitse, kultuuripärandi ja kodanikuühiskonna valdkondadesse, mille tulemusena paraneb Eesti erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslik olukord ning luuakse paremad tingimused majanduskasvuks.

Lisaks rahalisele panusele on võimalik koostöö käigus teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada teavet, mis omakorda võimaldab Eestil üldiselt paremini kavandada oma majandustegevust.

Valdkonniti jaguneb toetussummast 23 miljonit eurot ettevõtlusele ja innovatsioonile, 18 miljonit eurot kohalikuks arenguks ja vaesuse vähendamiseks, 7,1 miljonit eurot teadusele ja haridusele, kuus miljonit eurot kliimamuutuse leevendamiseks, neli miljonit eurot kodanikuühisnonnale ning 357 000 eurot sotsiaalseks dialoogiks.

Lisaks Eestile ette nähtud 68 miljonile eurole võib Eesti taotleda projektidele toetust EMP ja Norra finantsmehhanismide piirkondliku koostöö allfondist, mille maht on kasusaajariikide peale kokku 34,5 miljonit eurot.

Võimalus EMP ja Norra finantsmehhanismide toetusi taotleda avaneb tuleval aastal. EMP ja Norra toetuste korraldusasutus on rahandusministeerium.

EMP finantsmehhanismi kogumaht on 1,5 miljardit eurot ja Norra finantsmehhanismi kogumaht on 1,3 miljardit eurot, mis teeb kokku 2,8 miljardit eurot, mis on 11,3 protsenti enam kui perioodil 2009–2014.

Toetusi antakse Euroopa Liidu 15 riigile Ida-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Norra panustab toetuste kogusummast kokku 97,7 protsenti, Island 1,6 protsenti ja Liechtenstein 0,7 protsenti.

Toetuse määr on reeglina kuni 85 protsenti, kuid kodanikuühiskonna valdkonna ja sotsiaalpartnerite puhul võib olla kuni 90 protsenti.