Merkel: Euroopa Komisjonile pole Nord Stream 2 jaoks mandaati vaja

"Ma arvan, et mõned juriidilised küsimused tuleb seoses Nord Stream 2 selgeks teha. Muidu on see aga majanduslik projekt ja ma arvan, et me ei vaja selle jaoks eraldi mandaati," vahendas Reuters Merkeli sõnu.

Mitmed Ida-Euroopa riigid on olnud seisukohal, et uue gaasijuhtme rajamine Venemaalt läbi Läänemere Saksamaale teeb Euroopa energeetikapoliitika veelgi rohkem Moskvast sõltuvaks. Mitu EL-i riiki eesotsas peamise kasusaaja Saksamaaga on aga seisukohal, et tegu on puhtalt majandusliku projektiga.

Projektile on vastu olnud ka Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ning ka mitmed Euroopa Komisjoni volinikud on tunnistanud, et see on vastuolus Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada energiasõltuvust Venemaast ja ei käi kokku ka EL-i energialiidu laiemate põhimõtetega.

Seetõttu Euroopa Komisjon küsinud liikmesriikidelt mandaati läbirääkimiste pidamiseks Venemaaga tagamaks, et juhul kui Nord Stream 2 see rajatakse, oleks täielikult kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja EL-i energiareeglitega.