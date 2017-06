Terviseamet uurib internetivestluse teel retseptide andmise õiguspärasust

Osaühing Miamed on rohkem kui aasta vältel pakkunud ämmaemanda nõustamisteenust telefoni teel ning sel aastal alustas ettevõte ka naiste kirjaliku nõustamisega reaalajas internetivestluse kaudu. Viimased kaks nädalat on osaühing väljastanud sel teel ka rasestumisvastaste vahendite digiretsepte, selle õiguspärasuses kahtleb aga Eesti Naistearstide Selts ning asja on asunud uurima terviseamet.

See, et Miamed väljastab internetivestluse kaudu digiretsepte hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite jaoks, tekitab naistearstide seltsi presidendi Made Laanpere sõnul küsimusi ka teistes erialaseltsides, sest sel moel retseptide väljastamisega kaasnevad teatud ohud.

Näiteks pole Laanpere sõnul Miamedi nõustajatel vajalikke terviseandmeid, mistõttu ei saa nende nõustajad puhtalt kirjaliku vestluse alusel objektiivselt hinnata patisendi tervislikku seisundit ja vajadust retsepti järele.

"Üldiselt on need rasestumisvastased vahendid väga ohutud tõepoolest, aga siiski on inimesi, kes neid ei tohi tarvitada. Ja need vastunäidustused selguvad elu jooksul, mistõttu ongi vajalik tegelikult selline tervisekontroll. Ega need ilmaasjata retseptiravimid pole," lausus ta.

Samuti jääb Laanpere sõnul selgusetuks, kes hetkel Miamedi tegevust kontrollib.

Osaühingu tegevjuhi Liina Normeti sõnul on retseptide kirjutamiseks luba saadud terviseametilt. Samuti lükkab Normet tagasi väite, nagu poleks osaühingul objektiivset infot patisendi tervisliku seisundi kohta.

"Meil on hästi kindlad reeglid. Klient peab ennast autentima meie lehel kas mobiili-ID või ID-kaardiga. Me topeltkontrollime tema isikukoodi. Meil on ettekirjutatud anamnees, mida me peame küsima isegi korduvretsepti puhul - peavalud, vererõhk, suitsetamisharjumused. Me teeme isegi topelttööd, võib-olla mõni perearst või ämmaemand või kes iganes ei ole nii põhjalikku analüüsi ette võtnud. Meil on absoluutne põhjalik anamnees, et välistada terviseriskid," kinnitas Normet.

Terviseameti peadirektori asetäitja tervishoiu alal Üllar Kaljumäe ütles, et amet ei ole veebivestluse kaudu digiretsepti väljastamiseks Miamedile tegevusluba andnud.

"Me väljastasime tegevusloa Miamed OÜ-le 2. märtsil 2016 vastavalt nende esitatud taotlusele ja meie poolt palutud teenusekirjeldusele, milles ei olnud midagi sellist. Ei olnud selge, et selle loa alusel püütakse või on tegelikult käivitatud digiretseptide väljastamine," selgitas ta.

Kaljumäe sõnul ei ole nõustamisteenuse käigus põhimõtteliselt välistatud, et väljastatakse ka digiretsept, kuid see eeldab, et tegemist on tervishoiuteenusega ja selleks tuleb teenust dokumenteerida, selle kohta peab laekuma informatsioon muu hulgas tervise infosüsteemi.

"Teame seda praegusel hetkel, et Miamedil ei ole tervise infosüsteemi kasutamiseks lepingut sõlmitud, järelikult ei saa ka toimuda mis tahes viisil seaduspäraselt sellist teenust nagu on tulnud nüüd päevavalgele," nentis Kaljumäe.