Sellise ettepaneku on teinud Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire, vahendas Financial Times.

Algatuse kohaselt plaanitakse kehtestada tehnoloogiaettevõtetele tasandusmaks, millega kogutakse maksu riigis teenitud tulude pealt.

Praegu võetakse USA tehnoloogiafirmadelt nagu Apple ja Facebook Euroopas maksu kasumi, mitte kogutulu pealt.

Paljud neist ettevõtetest on aga aastaid pahandanud Euroopa maksuameteid ja valijaid, kuna kasutavad EL-i valitsuste erinevaid maksukoode, et registreerida kasumeid kõige madalama maksumääraga piirkondades, mis tähendab, et osad ettevõtted on maksnud väga vähe või üldse mitte riikides, kus nende tulud ulatuvad miljarditesse.

Hiljuti tuli välja, et näiteks veebibroneeringute firma Airbnb maksis Prantsusmaal eelmisel aastal maksudena alla 100 000 euro.

Financial Times andmetel on Le Maire'iga ühinenud Saksamaa, Hispaania ja Itaalia rahandusministrid, kes kutsuvad üles looma Euroopa Liidu ülest korda.

EL-i lepingute kohaselt peavad kõik liikmesriigid toetama maksusid puudutavaid muudatusi. See tähendab, et Le Maire peab leidma toetust ka madalate maksumääradega riikidest nagu Iirimaa ja Luksemburg.

"Me ei tohiks enam leppida sellega, et need ettevõtted tegutsevad Euroopas, makstes meie rahandusministeeriumitele minimaalselt makse," seisab nelja ministri plaanis.

Ühe Prantsuse valitsusametniku sõnul võib isegi madala määraga maks tuua suurusjärgu võrra rohkem raha kui Euroopa valitsused on siiani suutnud koguda. Tema sõnul kaalutakse praegu tehnoloogiaettevõtete tulude pealt maksu 2 kuni 5 protsendi vahele.

Ettevõtete maksustamine tulude, mitte kasumi järgi on arenenud riikides ebaharilik. Samas jõudis Suurbritannia eelmisel aastal Google'iga kokkuleppele, mille kohaselt maksab ettevõte maksu Suurbritannias teenitud reklaamituludelt.

Prantsuse ametniku sõnul esitavad neli riiki oma plaanid 15.-16. septembril Tallinnas toimuval rahandusministrite kohtumisel. Nad loodavad leida EL-i liidritelt poliitilist toetust ning tahavad, et komisjon koostaks aasta lõpuks ettepanekud, kuidas plaan ellu viia.

Le Maire ütles eelmisel nädalal peetud kõnes, et "internetihiiud on Euroopas teretulnud, kuid ei ole õige, et nad maksavad nii vähe makse". Ta lisas, et õiglase maksustamise jaoks on vaja leida uusi ideid.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnul tervitab Brüssel riikide algatust. "Brüssel on seda teemat juba mitu aastat jälginud. Nüüd on tähtis, et me liiguksime edasi ühiste seisukohtadega, mis võiksid ühisturgu kaitsta," sõnas pressiesindaja.