Stoicescu: Valgevene on hoidnud Zapadi osas madalat profiili

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu ütles, et Valgevene on hoidnud Zapadi õppuste osas madalat profiili ning püüdnud mitte kaasa minna Venemaa eskalatsioonimänguga NATO suhtes.

Venemaa-Valgevene ühisõppuste Zapad aktiivne faas sai läbi. Valgevene president Aleksandr Lukašenko kinnitas ühisõppuste viimasel päeval, et Venemaa väed ei jää riiki.

Lukašenko sõnul ei ole lääneriikidel alust kahtlustada, et Venemaa väed rüdavad pärast Zapadit mõnda kolmandat riiki, näiteks Ukrainat Valgevene kaudu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kremli pressiesindaja sõnul andis Venemaa õppuste kohta piisavat informatsiooni juba enne nende toimumist ja lubas ka vaatlejad kohale, et vähendada kartust väidetava rünnaku kohta.

Õppused algasid eelmise nädala neljapäeval ja lõppesid selle nädala kolmapäeval.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu, kes viibis neil päevil Valgevenes, ütles, et õppuste kohta antud info on olnud osaliselt vastuoluline ja ka ülepaisutatud.

"Võiks julgelt öelda, et kui üks riik rõõmustab kõige rohkem, et Zapad saab läbi, siis on see Valgevene ise. Kuigi täna lõpeb õppuse aktiivne faas, siis Vene väed peaksid Valgevene territooriumilt lahkuma alles septembri lõpuks," rääkis Stoicescu.

"Ma ütleksin ka, et Valgevene valitsus on hoidnud tähelepanuväärselt madalat profiili ja lausa vaikinud Zapadi osas. Mulle tundub, et Valgevene proovib mitte kaasa minna Venemaa-poolse eskalatsioonimänguga Lääne suhtes ja eriti NATO suhtes," lisas ta.