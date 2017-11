Kuigi RIA kutsus üles inimesi turvariskiga ID-kaartide sertifikaate uuendama, oli see möödunud ööl tehnilistel põhjustel tugevalt häiritud, mistõttu ei õnnestunud paljudel inimestel isegi öistel tundidel seda teha.

"Täna öösel esines tõrkeid, mida lahendame esimesel võimalusel, kuid me soovitame inimestel endiselt kasutada kauguuendamise võimalust, sest hoolimata tõrgetest on see kindlasti mugavam võimalus kui minna PPA kontorisse kohale," ütles ERR-i uudisteportaalile RIA juht Taimar Peterkop.

Lihtsustatult öeldes on turvariskiga ID-kaartide sertifikaatide uuendamisse kaasatud neli asutust: RIA, PPA, SK ID Solutions ja Gemalto. Ning süsteem toimib tõrgeteta, kui kõigi nelja süsteemid toimivad.

"Kõik sõltub osapoolte serverite koostööst ja kui ühel osapoolel tekib probleeme, siis halvab see kogu protsessi ja möödunud ööl ühe osapoolega nii juhtus," sõnas Peterkop, kuid ei soostunud ütlema, millisel neljast.

RIA on andnud ka mõista, et on päevade küsimus, mil senised sertifikaadid peatatakse ehk ID-teenuste jätkuvaks sujuvaks kasutamiseks oleks inimestel tark sertifikaadid võimalikult ruttu ära uuendada. Seda saab teha nii kauguuenduse teel kui ka PPA büroodes.

Kui sertifikaadid peatatakse, ei ole enam võimalik ID-kaarti autentimiseks ja digiallkirjastamiseks kasutada. Aga kui inimene uuendab oma sertifikaati, siis probleemid lahenevad. Samas on oluline lisada, et isegi kui sertifikaadid peatatakse, ei kaota ID kaart kehtivust reisidokumendina.

ERR-i uudisteportaalile teadaolevalt ootab RIA sertifikaatide peatamisega niikaua, kui suurem osa ID-kaardi n-ö heavy useritest on oma sertifikaadid uuendanud. Suure tõenäosusega toimub see aga juba novembri alguspäevil.

Samas said eile õhtul paljud turvariskiga ID-kaartide omanikud PPA-lt kirja, et nende ID-kaarte pole võimalik ise kauguuendada.

"Saad oma ID-kaarti uuendada üksnes Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes. /.../ Turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid peatatakse novembri alguses. Pärast sertifikaatide peatamist ei saa ID-kaardiga kasutada e-teenuseid ega anda digiallkirja enne, kui oled oma ID-kaardi sertifikaadid PPA teeninduses uuendanud," seisab PPA kirjas.

ID-kaardi tarkvarauuendust suudetakse välja saata ligi 15 000-le kaardile ööpäevas. Kokku on veaga kaarte Eestis aga ligi 800 000.