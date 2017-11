Kagu-Eestist valitud riigikogu liikmed on mures piirikaubanduse plahvatusliku kasvu pärast, paljud väikepoed on kaotanud kliente, kes lähevad odavatele alkoholi ja toidukauba ostureisidele piiritagusesse Lätti.

Heimar Lenk ütles, et ta on piirkonnas palju ringi sõitnud ja näeb, kuidas väikepoed kannatavad, sest ostjate vähesus sunnib hindu veelgi rohkem üles kruvima.

Lenk ütles, et tema hinnangul tuleks hakata väikepoodidele dotatsiooni maksma, sest muu enam ei aita: "Nagu me toetame praegu põllumehi igasuguste toetustega, nii tuleks toetada ka kohalikku ettevõtlust, mis konkreetsel juhul väljendub nüüd väikepoodides, ja riigieelarvest tuleb mingi raha leida."

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar ütles, et sotsid ei pea kramplikult kinni hoidma alkoholiaktsiisi tõusust, et seeläbi meelemürkide tarvitamist piirata. "Juba selle aasta alguses ütlesin, et me peame vaatama kuhu aasta lõpuks maksulaekumistega jõuame, kui maksuauk venib prognoositust suuremaks, siis on arutluse kohta, kas teha korrektsioon."

Heimar Lenk lisas, et olukorra lahendamiseks on kaalutud üksikisiku tulumaksu suurendamist.

"Võin niipalju öelda, et seda tõepoolest on arutatud. Aga hetkel käiku selline lahendus ei lähe. Aga ma ei ütleks, et ministrid ja meie peaminister seda oma mõtteis ei mõlgutaks. Me ei saa oma riigieelarvet mängida maha naaberriigile, kuigi me lätlasi väga armastame."

Lenk avaldas lootust, et lähenevad riigikogu valimised annavad poliitikutele selge signaali, et olukorda tuleb muuta.

"Kampaaniad lähevad lahti ja need maksuveskikivid on raskelt seotud valitsuserakondade jalgade külge, nendest tuleb kuidagi lahti saada. Ma panen väga suuri lootusi valimistele, sest enne valimisi tuleb inimestele tingimata rohkem meeldida."