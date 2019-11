Aeg: Järvik peab nõunikele piirid selgeks tegema

"Mart Järvikule, tuleb öelda, et kui ta nõunikke endale võtab, et siis nõunikele tuleks väga selgelt selgitada, kust maalt piirid jooksevad, et kas saab endisi kliente edasi esindada nõu andes või ei saa," kommenteeris Aeg ERR-ile.

Käimasoleva kriminaalmenetluse tõttu ei soovinud Aeg Arumäe juhtumit täpsemalt kommenteerida.

"Seal hinnatakse seda kriminaalmenetluse käigus. Siin ma ei hakka omapoolseid hinnanguid sinna juurde andma," lausus Aeg.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas kolmapäeval kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikku Urmas Arumäed, ent kahtlustust pole kellelegi esitatud.