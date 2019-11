"Olukorrast riigis": Järviku skandaaliga võivad olla seotud ka Helmed

"Arvestades, et (maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti laupäeval avaldatud - toim.) kirjavahetusest tuleb välja, et sellega on hoitud kursis ka (rahandusministrit ja EKRE aseesimeest) Martin Helmet, siis toob see meelde väited, et EKRE kolm ministrit, kelle perekonnannimi ei ole Helme, et ega nad iseseisvaid otsuseid ei tee. Väidetavalt peavad nad otsused perekond Helmetega kooskõlastama. Kaasa arvatud siis ka nõunike valiku," rääkis saate üks juhtidesrt Andrus Karnau.

"Ega Mart Järvikult ei olegi küsitud, kust ta tuli mõttele võtta Arumäe endale nõunikuks. Äkki ta ei tulnudki ise selle mõtte peale? Äkki selle nõuniku soovitas talle partei juhtkond ja kui nii, siis juhtkond pidi ju teadma, mis taustaga inimese ta ministri nõunikuks soovitab. Ja kui vaatame seda mastaapsust - Urmas Arumäe abil pidi ümber korraldatama väga suur osa Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) tegevusest, siis mulle tundub, et see ei ole päris Mart Järviku soolo olnud. Küllap see on olnud erakonna juhtide sihilik tegevus," jätkas Karnau.

"Ainuüksi selle kirjavahetuse põhjal võib öelda, et siin taga on laiem skeem, sellest kirjavahetusest tuleb välja, et sellega on kursis olnud ka Martin Helme - äkki on laiemalt tegu asjaga, et on teatud ettevõtted, kes on meie ministritele või ministrile südamelähedasemad, keda soosida. Ja siin tuleks võib-olla laiemalt vaadata, kas siin pole tegemist mitte sellega, mida mõnel pool nimetatakse seda süvariigiks, mõnel pool korruptsiooniks," lisas teine saatejuht Marju Himma-Kadakas.

"Juhtunu meenutab mulle 1980ndaid aastaid, kus etableerunud natšalnikud tulevad ja ütlevad kuidas asjad on. Aga mulle tundub, et selline kooperatiivide ajastu on läbi ja me ei peaks enam nii asju ajama ja siin ongi väärtuskonflikti koht," lisas ta.

"Aga kui Arumäe tegevuse on sanktsioneerinud Martin Helme, siis minu meelest ei suuda ka terve EKRE erakond ennast sellest eetilisest august välja keerutada. Selle valitsuskoalitsiooni jätkumine, teades, et kui koalitsioon jätkab, siis Isamaa ja Keskerakond kiidavad heaks selle, et üks valitsusliidu osapool on teadlikult avalikud huvid jalge alla tallanud ja eelistanud sellele erahuve, siis ma ei tea, mis moodi me selle valitsusega elame?" jätkas Karnau.

"Kas me kõik peame varuma 100 000 eurot, et meile üldse valitsuse poolt tähelepanu pööratakse?" lisas Karnau. Apteegireformi keskmes oleva ravimiärimehe Margus Linnamäe äripartner Ivar Vendelini annetas hiljuti Keskerakonnale sellise summa.

"Kui ikka Martin Helme on selle maaeluministri skeemi heaks kiitnud, siis ju vastutus laieneb ka temale," rõhutas Karnau.

Tema hinnangul ei saa enam olla kaugel aeg, kui maaeluminister Järvik oma kohalt tagasi peab astuma. "Põhimõtteliselt oleme selle ootel, et millal Mart Järvik ütleb, et ta on leidnud endas meelekindluse ja lahkub ametist. Tundub, et see on enam-vähem valitsuskoalitsioonis kokku lepitud. Kes sellega leppida ei taha, on EKRE liidrid Mart ja Martin Helme ja Monika Helme ja ilmselt ka Mart Järvik ise," rääkis Karnau.

Himma-Kadakas kiitis ametnikke

Himma-Kadakas kiitis ametnike käitumist nii Järviku kui ka varem väliskaubdanduse ja IT-ministri kohalt lahkunud Kert Kingo juhtumis. "Tahaks tunnustada ministeeriumide ametkondi, kelle jaoks nii Kert Kingo kui ka nüüd Mart Järviku juhtum on olnud päris heks lakmuspaberiks. Kui ametnikud läheksid tulimalt kaasa sellega, mida minister teeb, oleksid lojaalsed koogutajad, siis ei oleks meil tulnud välja ei Kingo valetamised ega ka praegu Ilmar Lemetti toodud kirjavahetus. Kui nad läheksid kaasa selle mentaliteediga, mida minister nõuab, siis ma ütleksin, et meie ametnikkond oleks läbi kukkunud. Praegu näitab see, et meie ametnikkonnal on eetilist sisemist moraalitunnetust ning valetamise ja vassimisega kaasa ei minda," rääkis Himma-Kadakas.