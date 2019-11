"Minister oma tänases pressiteates väitis järgmist: "Kinnitan, et minu majavälise õigusnõunikuna töötanud Urmas Arumäe ei andnud mulle soovitusi volituse allkirjastamiseks või mitteallkirjastamiseks, vaid soovitas ära oodata justiitsministri vastus"," märkis Lemetti maaeluministeeriumi pressiteate vahendusel ja lisas, et asjakohasest meilivahetusest nähtub, et ministri jutt ei vasta tõele.

Kantsler Lemetti vastulause minister Järvikule muutmata kujul täismahus:

Kõik me võime eksida mingite faktidega, aga faktivigu on võimalik parandada. Nii eksis väsinud maaeluminister lennujaamas ajakirjanikega rääkides, kui väitis, et lepingu hr Urmas Arumäe advokaadibürooga allkirjastas kantsler. Lepingu allkirjastas minister ise, aga kindlasti ei ole tegemist teadliku valega, sest antud asjaolul ei ole laiemas kontekstis tähtsust.

Eksisin ka mina eile Postimehe ajakirjanikuga rääkisin, kui ütlesin, et "Aga ilmselt ei olnud mu teadmist, et tal selline büroogi olemas on". Hiljem järele mõeldes meenus, et ministeeriumil oli vastava bürooga aasta esimeste kuude jooksul kirjavahetus ja andsin sellest kohe ka ajakirjanikule teada. Nii et olin büroo olemasolust teadlik, aga autoroolis olles ajakirjanikuga rääkides ei tulnud see korraga meelde. Aga jällegi, laiemas kontekstis ei oma see asjaolu mingit tähtsust.

Härra Arumäe rääkis oma vastustes Postimehe ajakirjanikule aususest, aga ei soovinud vastata, millist nõu ta ministrile andis. Minister oma tänases pressiteates väitis järgmist: "Kinnitan, et minu majavälise õigusnõunikuna töötanud Urmas Arumäe ei andnud mulle soovitusi volituse allkirjastamiseks või mitteallkirjastamiseks, vaid soovitas ära oodata justiitsministri vastus."

Allolevast meilivahetusest nähtub, et ministri jutt ei vasta tõele. Esiteks ei vasta tõele ministri väide, et hr Arumäe ei andnud talle volitus(t)e andmisega seotud soovitusi. Minister ise küsis neid soovitusi ja need ta ka sai ning neid ta ka arvestas. Üldvolitus jäi PRIA-le andmata, ühes kriminaalasjas anti erivolitus ja teises, mis oli seotud hr Arumäe advokaadibürooga, ei antud seda üldse.

Kõik see toimus augusti lõpus ja septembri esimestel päevadel. Seejärel küsis minister Justiitsministeeriumi seisukohta volituse vajalikkuse osas ja sai alles 27. septembril vastuse, et PRIA-l pole volitust tarvis. Ka Justiitsministeeriumile saadetavat kirja muudeti hr Arumäe soovituste alusel, mistõttu sellel kirjal puudub ministeeriumipoolse koostaja nimi. Kas asi on sellega lõppenud ja selgus on majas? Ei ole, sest vaatamata Justiitsministeeriumi seisukohale on volituse puudumine kohtus vaidlustatud ja selle vaidluse lõpptulemus pole teada. Seega võib volituse mitteandmine ühel hetkel ikkagi kaasa tuua olukorra, kus ministripoolne volituse andmisest keeldumine toob kaasa PRIA võimetuse esindada kohtus riigi huvisid ja seeläbi satub ohtu nii Eesti kui ka Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine.

Kriitikat ei kannata ka ministri mitmed muud pressiteates esitatud seisukohad. Kuidas sai tal näiteks tekkida küsimus "Kas tõesti peab minister iga kohtuasja ajamiseks PRIA-le eraldi volituse andma", kui ta ise jättis üldvolituse andmata?

Lisan ka 2. septembril ministrile saadetud e-kirja, mille saatsin õigusosakonna juhataja palvel ja milles juhin tähelepanu, et riigi huvide kaitseks tuleks PRIA-le volitus anda.

Järeldused saab igaüks ise teha.