Valitsuse kriisi lävele viinud skandaali asjaosalisi, maaeluminister Mart Järvikut, tema endist nõunikku Urmas Arumäed ja PRIA-ga vaidlevat talupidajat Rein Soosaart ühendab asjaolu, et nad tunnevad üksteist praktiliselt kogu elu: nad olid algklassides koolikaaslased ja noorpõlvetuttavad ning Soosaar on ühtaegu ka ministri hõimlane, kirjutab Postimees .

Maaeluministri paiskas skandaali üks andmata jäetud allkiri. Oma nüüdseks juba eksnõuniku Urmas Arumäe soovitusel jättis Järvik allkirja andmata volitusele, millega PRIA saanuks minna kohtusse nõudma suuri toetussummasid tagasi perekond Soosaare ettevõtetelt. Volitust puudutav kirjavahetus sai järk-järgult avalikuks ning puhkes keeruline juriidiline sõnasõda.

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti avalikustas laupäeval Järviku kirjavahetuse talle nõu andnud Urmas Arumäega ning kirjadest võis lugeda, kuidas Järviku õigusnõunikuks palgatud Arumäe süstis ministrile idee, et PRIA-l pole õigust ministri loata eurotoetuste väärkasutajate vastu kohtusse minna. Kuigi tol hetkel oli jutuks üks teine kriminaalmenetlus, poetas Arumäe keset kirjade virvarri otsekui muuseas vihje, et "see on tegelikult olnud probleem ka Soosaarte kr asjas" (kriminaalasjas – toim).

Kuigi uurimine oli toona alles kahtlustuse faasis ja seda vedas ministeeriumi allasutus PRIA, kus korraga on käsil sadu selliseid menetlusi, mõistis Järvik Arumäe mõtet poolelt sõnalt. Nädalaid hiljem jäigi PRIA-l Järviku erivolitus Soosaartelt eurorahade tagasi nõudmiseks segastel asjaoludel saamata. Kohe lõid advokaadid kohtus letti kaitsetaktika, et PRIA-l pole Järviku luba ja kogu kahtlustus tuleks maha kanda.

Mitmed Postimehega vestelnud kohalikud kinnitasid, et Järvik, Arumäe ja Soosaart tunnevad üksteist juba väga kaua aega. Nimelt on minister Mart Järvik, talunik Rein Soosaar ja ministri eksnõunik Urmas Arumäe sündinud vähem kui aastaste vahedega ning pärit Vändra külje alt Võidula külast või olid sellega tihedalt seotud. Järvik ja Soosaar õppisid koos Võidula kuueklassilises algkoolis, mis suleti juba 1971. aastal ning mille vilistlaskonnast pole seetõttu järel ühtki avalikku jälge. Järvik käis Võidulasse kooli kolm kilomeetrit eemal asunud kodutalust, sarnane teekond oli ka Soosaarel.

Kuigi Arumäed teatakse pärinevat Pärnust, on vähem teada, et tegelikult veetis ta kõik suved Võidulas ja sealt pärineb ka tema sõprus Järvikuga. Tol ajal elas Arumäe praeguses Võidula rahvamajas asunud korteris, kõrvuti samas koolis õppinud eksminister Tarmo Loodusega. Hiljem läksid meeste kooliteed eri suunas, ent sõprussuhe jäi. Rein Soosaar ostis pisut eemale talu ja ehitas koos poegadega üles põllumajandusettevõtted, mis toimetavad praegu Võidulast vähem kui kümne kilomeetri kaugusel. Järvik on nüüdseks Rassi talu peremees ehk jäänud pidama samasse kohta Võidula külje all, kust kooliteed alustas.

Huvide konflikti sattunud kolmik jääb oma ühisest lapsepõlvest rääkides napisõnaliseks. "Muidugi olime me lapsepõlvesõbrad," kinnitas Arumäe tutvust Soosaarega, ent väidab, et sai Järvikuga tuttavaks alles täiskasvanuna. Soosaar möönab, et õppis koos Järvikuga. "Seal jah, aga see oli nii... ma ei ole temaga kunagi ühes klassis olnud ega midagi," ütleb Rein Soosaar, soovimata teemat pikemalt avada.