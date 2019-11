"Rahva teenrid": minister vastutab oma nõunike tegude eest

Saatejuhi rollis olnud Mirko Ojakivi küsis, et kas probleem pole hoopis selles, et Järvik ei juhi tegelikult seda maaeluministeeriumi ja kuulab liiga palju oma nõunikke.

Kaldoja märkis, et kuivõrd tegu on eelkõige poliitiliste nõunikega, kelle on palganud kas Järvik ise või EKRE ning seetõttu lasub kas vastutus nõunike käitumise eest ikkagi Järvikul ja erakonnal.

"Minister on juhtiv isik erakonna poolt. Need ei ole suvalised ametnikud. See on partei vastutus, ministri vastutus, seal ei ole mingit küsimust. Kui sa võtad (tööle) inimese, kus paistab huvide konflikt, siis on see sinu vastutatav inimene, ja sa lased tal veel takistada mingite asjade tegemist," viitas Kaldoja Urmas Arumäe juhtumile.

Neeme Korv nentis, et eelmine maaeluminister Tarmo Tamm (Keskerakond) ütles intervjuus Postimehele, et ta oli Järvikuga rääkinud sellest, et Arumäega võivad tekkida sellised probleemid.

Ojakivi juhtis tähelepanu Järviku avaldusele seoses listeeriaskandaaliga, kus minister tunnistas, et tema ei koostanud väga spetsiifiliste küsimustega kirja veterinaar- ja toiduametile, ning küsis, kas nii saab üldse olla kindel, et minister loeb läbi kirju, mis lähevad majast välja, tema nimi all.

Evelyn Kaldoja tõi olukorra iseloomustamiseks näite Kanadast. Kus kunagi ühe linna elanikud valisid linnapeaks kassi. "Eestis pole see võimalik, ilmselt seetõttu, et me eeldame, et kui me valime inimese, siis ta suudab dokumendid läbi lugeda ja mõelda, millele ta alla kirjutab," märkis Kaldoja.

Korv nõustus, et kui minister on nõunikud ja muud töötajad endale palganud, siis ta vastutab ka nende tegude eest

"Minister on tippjuht, kes peab suutma moodustada meeskonna. Õnneks meil on apoliitiline ametnikkond, kes peaksid olema eksperdid ja ka on, sõltumata sellest, kes on parasjagu võimul. Kui seal on teatud segment, mis on tema (ministri – toim.) enda moodustada, siis on see ka tema vastutada. Ja ta peab muidugi hoidma poliitilist kontrolli apoliitilisel ametnikkonnal," rääkis Kaldoja.

Korv märkis, et EKRE jaoks on kontroll ametnike üle oluline ja selle on erakond ka välja öelnud, kuid avalikkus ootab ka tõendeid, et mõni ametnik on tõesti eksinud.

"Kui EKRE on rõhutanud, et peab kontollima ametnikkonda, siis see peab käima sellisel moel, et avalikkusele esitatakse kindlad tõendid mingite puuduste kohta, mitte aga räuskamise saatel," nentis Korv.