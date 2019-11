"Valitsusel pole nohu, vaid tugev köha," ütles Sildam reedel "Aktuaalse kaamera" stuudios olukorda kommenteerides. Ta viitas, et Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas ja Isamaa juhtpoliitikud Helir-Valdor Seeder ja Urmas Reinsalu on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) suhtes olnud väga kriitilised.

Sildam nentis, et EKRE-l on ministrite vahetamisel limiit täis saanud. "Kuidas siis muidu põhjendada avaldusi, et nad ei kutsu Järvikut tagasi. Endine minister Kert Kingo päästab praegu ise seda teadmata Järvikut," lausus Sildam.

Sildami sõnul on jahmatav siseministrist EKRE esimehe Mart Helme avaldus, kus ta teatas, et tegemist on opositsiooni, peavoolumeedia ja prokuratuuri ühise infooperatsiooniga Järviku ja EKRE vastu.

"Peaministrina mina küsiksin küll temalt, kas tal on mingeid tõendeid. Kui siseminister süüdistab, et uurimine on poliitiliselt kallutatud, siis see ei ole mingi nali, poliitiku sõnadel on kaalu ja tähendust," ütles Sildam.

Loomulikult on Sildami sõnul opositsioonil kiusatus hakata kohe umbusalduse avaldamiseks Järviku vastu allkirju koguma. "Aga mina praegu küll ei näe, et koalitsioonis oleks olukord, kus Isamaa ja Keskerakond ühineksid sellega, pigem nad jätavad [riigikogus] hääletamata. Opositsioonil oleks pigem targem pinget hoida, võib küll allkirju koguda, kuid neid mitte kohe üle anda," rääkis Sildam.