Kuigi uus Euroopa Komisjon oleks pidanud ametisse asuma novembri alguses, on see edasi lükkunud vähemalt kuu võrra, sest kõik volinikud ei ole saanud parlamendi heakskiitu. See tähendab seisakuaega Euroopa Liidus ja seda et uus komisjon ei osale aktiivselt eelarvearuteludes. Eestil läheb juba viies kuu ilma oma volinikuta.

Sel nädalal sai Rumeenia uue valitsuse, seda oodati pikisilmi ka Brüsselis, sest valitsus nimetas lõpuks uue volinikukandidaadi. Selleks sai Euroopa Parlamendi liige Adina-Ioana Valean.

Sellest, kuidas läheb Rumeenia, Ungari ja Prantsusmaa uutel volinikukandidaatidel parlamendis, sõltub edasine asjade käik. Samuti sellest, mis ikkagi saab Suurbritannia tooliga, mille täitmisega peaminister Boris Johnson ei ole kiirustanud.

Euroopa Komisjoni tulevane volinik Kadri Simson ütles ERR-ile, et kui kõik eesootavad protseduurid lähevad libedalt ehk et Euroopa Parlament kuulab ära kolm allesjäänud kandidaati, annab neile kohe pärast esimest kuulamist heakskiidu, siis on võimalik, et uus komisjon alustab 1. detsembril.

"Loomulikult sellega peab kaasnema ka otsus, et Suurbritannia vaatamata edasilükkunud Brexitile oma esindajat komisjoni ei peagi saatma," märkis Simson.

Kadri Simson veetis lõppenud nädala Eestis. Brüsselis käivad samal ajal tulevase keeruka eelarveperioodi arutelud.

Euroopa Komisjoni endine volinik Andrus Ansip uue komisjoni viibimises midagi head ei näe.

"Midagi head see ei tähenda, et uus komisjon ei saa nendesse läbirääkimistesse sukelduda mitte päris algstaadiumis, aga ka siis, kui on veel õige aeg. Kui see lükkub veel edasi, siis see on Eesti jaoks ju päris halb, sest praegu on juba täiesti selge, et Eestil pole oma volinikku viie kuu jooksul, aga kui see on kuues kuu, seitsmes, kaheksas kuu veel juurde nagu siin spekulatsioone on ringlemas, siis see minu meelest on Eesti jaoks väga halb, sest samal ajal komisjon arutab järgmise eelarveperioodi eelarve küsimusi, Eestit laua ümber ei ole," rääkis Ansip.

Simsoni sõnul on need kuud olnud väga määrava tähtsusega järgmise eelarveperioodi kokkuleppimisel.

"Tõepoolest see on väga kahetsusväärne, et Eesti ja ka Rumeenia ei ole selle laua taga, mis tähendab, et meil on raskendatud informatsiooni kättesaamine, sest paljud koosolekud toimuvad ainult volinike endi vahel ja need riigid, kes laua taga ei ole, peavad info saamiseks tuginema kellelegi teisele," ütles ta.

Eelarvevaidlustes siiski kokkuleppeid veel ei paista ja uuele komisjonile näib jäävat aega kaasarääkimiseks.