Danske pakkus Vene rikkuritele raha varjamiseks võimalust see kulda paigutada

Rahapesu kõrgajal, 2012. aastal hakkas Danske Bank AS pakkuma valitud klientidele, kes peamiselt olid pärit Venemaalt, võimalust, et nad saavad oma raha konvereteerida kullakangidesse või müntidesse, selgub sisedokumentidest, millega said tutvuda uudisteagentuuri Bloomberg ajakirjanikud. Dokumentides esitles pank oma klientidele kulda kui võimalust saavutada anonüümsus ja märgiti, et kuld annab võimaluse varade teisaldamiseks.

Danske panga välisresidentide üksuse eelmise aasta septembris avaldatud raportis loetleti üles mitteresidentidele pakutavad teenused, kuid seal ei toodud välja võimalust raha kulda paigutada.

Euroopas ja Ameerika Ühendriikides 220 miljardi dollari suuruseks hinnatud rahapesu uurimise alla sattunud Danske panga kahtlased tehingud toimusid aastatel 2007-2015 peamiselt selle Eesti filiaali kaudu, mis tänaseks on oma töö lõpetanud.

Kuld on mänginud Venemaa ja Eesti vahel, mis saavutas oma iseseisvuse pärast Esimest maailmasõda, erilist rolli. Sajand tagasi kasutasid Venemaal võimule tõusnud kommunistid Eestit sillana, et müüa välismaale mõrvatud tsaari perekonnalt röövitud tohutu kogus kulda, kirjutab Bloomberg. 1920ndate aastate algul läbis lääneriikide kehtestatud blokaadist kõrvale hiilides Tallinna umbes 700 tonni Tsaari-Venemaa kuldmünte, mis hiljem jõudsid Skandibnaaviasse ja Ühendkuningriiki. Tänane Venemaa eliit võis kasutada sama teed, märgib Bloomberg.

Pole teada, kui palju kulda Danske Eesti filiaal müüs, kuid lekkinud dokumentidest selgub, et osa kliente kasutas seda võimalust. Kliendid said 250-grammiseid ja ka suuremaid kullakange osta ilma sertifikaatideta. Rahapesuvastase võitluse luba oli vaja enne kulla klientidele üleandmist, kuid sellist luba polnud tarvis, kui kulda hoiti panga hoiulaekas.