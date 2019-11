Kontodelt välja läks 770 miljonit dollarit ja ülekandeid tehti kokku enam kui 3300. Venemaa valitsuse ministrina oli Abõzovil aga tegelikult keelatud äritegevuses osaleda ning üks Swedbanki siseraport ütleb, et pank varjas osa välismaiste suure riskiga (HRNR) ettevõtete tegelikke omanikke Vene võimude ja maksuameti eest.

Swedbanki klientide hulgas on ka need ettevõtted, mis on praeguseks Venemaal vahistatud ning suuremahulise pettuse, rahapesu ja organiseeritud kuritegeliku ühenduse loomise eest kahtlustatava Abõzovi kriminaalasja keskmes, näitab Postimehe, Rootsi rahvusringhäälingu SVT, Novaja Gazeta ja OCCRP ühine uurimine.

Abõzovi ettevõtete kliendihaldur Swedbankis oli eestlane Aleksei Averson. Panga tellitud raport näeb tema tegevuses võimalikke seadusrikkumiste märke ja soovitas leidudest kohe ametivõimudele teada anda. Raporti järgi leiti Aversoni juurest PIN-kalkulaator, mida kasutati Abõzovi ühe ettevõtte ülekannete tegemiseks.

"Mitu [Swedbank Eesti] töötajat, nende hulgas kliendihaldurid, suure riskiga klientide vastuvõtukomitee ja juhatuse liikmed, otsustasid panga kliendiks võtta HRNR-kliente hoolimata sellest, et nad ei vastanud põhimõtte "tunne oma klienti" elementaarsetele nõuetele. Osa HRNR kliente kaitsti Venemaa võimude, sealhulgas maksuameti eest," kirjutas norralasest rahapesuekspert Erling Grimstad raportis, mille Swedbanki peakontor ta käest tellis.

Grimstad lisas, et "nimetatud töötajad nõustusid varjama [ettevõtete] lõplikke kasusaajaid neid pangas registreerides, mis tekitas sanktsioneeritud isikute mittetuvastamise riski".

Kõnealune raport on Rootsis sealse prokuratuuri ja panga vahel palju kirgi kütnud. Kui prokuratuur kevadel seda nõudis, ei soovinud pank dokumenti üle anda. Seejärel ei lubanud pank uurijatel raporti autorit advokaat Grimstadi küsitleda, viidates advokaadi ja kliendi suhtele. Pank nõustus Grimstadi küsitlemisega alles septembris.

Märgid näitavad, et Abõzovil võis olla pangas inimene, kes töötas tema kasuks. "Ühe kliendihalduri valdusest leiti Mihhail Abõzovi ühe ettevõtte PIN-kalkulaator. Sama PIN-kalkulaatorit kasutati Abõzõvile kuuluva või tema poolt kontrollitud ettevõtte arvelt raha kandmiseks," seisab Grimstadi raportis.

Poliitikaga seotud isikuteks – finantsmaailma kõnepruugis PEP (politically exposed person) – nimetatakse poliitikuid ja nende perekonnaliikmeid. Pangad peavad PEP-idega seotud klientidel silma eriti teravalt peal hoidma, et tuvastada võimalikud korruptiivsed tehingud. Swedbank seda Grimstadi raporti järgi ei teinud, kirjutab Postimees. "Swedbank Eesti pakkus ja vahendas teenuseid suure riskiga mitteresidentidest klientidele, mille hulgas olid kahtlased ülekanded ja tegevused."

Mihhail Abõzovi ettevõtte PIN-kalkulaatorit omanud Swedbanki töötaja oli eestlane Aleksei Averson. Lisaks Abõzovi kontodele oli aastaid Swedbankis töötanud Averson veel mitme tähelepanuväärse mitteresidendist kliendi ja nende ettevõtete kliendihaldur. Averson lahkus pangast 2017. aasta alguses, kui kõik Abõzovi kontod olid suletud. Vaid kaks kuud hiljem sai Aversonist Küprose ettevõtte Anduril Enterprises Ltd direktor.

Grimstadi raport nagu ka Küprose äriregistrist pärit dokumendid seovad Andurili just Abõzoviga. Aversoni kohta tekkisid küsimused veel ühes Swedbanki siseraportis. "Arutades kolleegiga ülekannet, ütles Averson, et see ülekanne "ei ole kõige valgem tehing",," viitab raport Aversoni vestlusele töökaaslasega. "Ühes teises vestluses ütleb Averson kolleegile, et tuvastamatule ettevõttele saabunud ülekande sisuks märgiti, et see on seotud gaasitranspordi teenusega. [Sama ettevõtte kontolt] lahkus see kui "eelmakse kirjatarvete (stationary goods)" eest. Averson iseloomustas ülekannet kui muinasjuttu."

Postimees taotles Viimsis elavalt Aversonilt mitu korda intervjuud, kuid too keeldus sellest. Küll aga nõustus ta vastama küsimustele kirjalikult, kui on näinud enda kohta käivaid dokumente. Averson nõustus tulema neid salajasi dokumente lugema Postimehe toimetusse, kuid tema tingimus oli, et ajakirjanikud temaga kokku ei puutu. Toimetuse assistent andis talle dokumendid üle kinnises ümbrikus ja Averson sai neid lugeda ainult kohapeal ja tingimusel, et võib teha vaid kirjalikke märkmeid. Hiljem nimetas Averson seal kirjas olnut belletristikaks.

Hilisemas kirjavahetuses Averson küsimustele eraldi vastuseid ei andnud, vaid esitas ühe üldise kommentaari, kus avaldas kahtlust, kas sellised raportid tegelikkuses üldse eksisteerivad. "Ma olen täielikult veendunud, et raporti autoritel – kes iganes nad on – ei ole mingeid tõendeid selliste süüdistuste esitamiseks. Samuti neil kas puuduvad piisavad teadmised või nad ei hooli vastavatest seadustest ja regulatsioonidest [pangasaladus ja vaikimiskohustus]," teatas Averson Postimehele saadetud e-kirjas.

Kui 2016. aasta lõpuks oli selge, et Swedbank sulgeb mitteresidentide äriharu, käis ta enda sõnul mitmel töövestlusel. "Mind määrati ühele kahest Anduril Enterprises Ltd direktori kohast kaks kuud pärast Swedbankist lahkumist. Töötasin sellel ametikohal kuni 2019. aasta juulini, mil ametist lahkusin."

Averson eitas, et oleks teinud ühelegi kliendile tema PIN-kalkulaatoriga ülekandeid. "See süüdistus on vale ja tagasi lükatud," teatas ta ja lisas, et tegemist on raporti koostanud inimeste väljamõeldud muinasjutuga.

Anduril Enterprises on Küprosel registreeritud ettevõte ning see on üks 70-st, mida Grimstadi raportis seostatakse otseselt Abõzoviga. Ettevõtte peamine vara on Itaalia tütarettevõte Villa Il Tesoro Societa' Agricola. Ehkki Itaalia firma põhilise tegevusalana on nimetatud põllumajandust, on see tegelikult Toscanas asuva luksusvilla omanik. Nii ettevõtte kui ka villa itaaliakeelne nimi Il Tesoro tähendab "kallisvara".

2012. aastal, kui Abõzovist sai minister, hinnati majandusaasta aruandes Il Tesoro väärtuseks üheksa miljonit eurot. Iga aastaga, mil Abõzov oli Venemaa valitsuse liige, investeeriti aga villasse mitu miljonit ning 2016. aastaks, kust pärineb viimane esitatud aruanne, ulatus kinnisvara väärtus juba 20,6 miljonini.

Kahe aasta eest avaldas Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi Youtube'is video, mis näitab sellestsamast Itaalia villast droonikaadreid. Videos on hoonete kõrval näha helikopteri maandumisplatsi, golfi- ja tenniseväljakuid, purskkaeve, tehisjärve ning oliivi- ja viinamarjaistandust. Paberite järgi on Anduril mitu korda omanikke vahetanud. Iga uus omanik on ühtlasi ka Grimstadi raportis toodud Swedbanki klientide nimekirjas.

Erling Grimstadi raportis nimetatud esimene soovitus oli teavitada selles toodud leidudest kohe Eesti ja Rootsi uurimisasutusi. Eesti prokuratuur kinnitas, et ei ole Swedbankilt alates eelmise aasta detsembrist, mil raport valmis, ühtegi kuriteoteadet saanud.

Swedbank Eesti keeldus ühelegi küsimusele vastamast, viidates pooleliolevatele menetlustele nii Eestis kui ka Rootsis. Sel ajal Swedbank Eesti juhina töötanud, kuid tänavu ametist taandatud Robert Kitt ütles, et temale raportit tutvustatud ei ole. Enda sõnul sai ta raporti järeldustest esimest korda teada hoopis ajakirjanduse kaudu. "Seejärel küsisin [Rootsi peakontorist] raportit korduvalt, aga mulle ei antud seda. Tegin järelduse, et kui seal oleks olnud midagi olulist, siis oleks panga nõukogu või aktsionärid seda minuga jaganud."

Swedbank Grupi juhatuse esimees Jens Henriksson ei soovinud intervjuus SVT ajakirjanikele kommenteerida konkreetsete klientide või töötajatega seonduvat, kuid ütles, et kõik selline info lisatakse käimasolevasse siseauditisse.