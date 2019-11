Derkatš näitas Facebookis videoblogis USA panga Morgan Stanley väljavõtet, kus oli tema sõnul näha poolteist aastat kestnud rahavoog Devon Archeri omandis firmale Rosemont Seneca Boa.

"Väljavõttest on näha, et 2014. aasta maist alates kuni 2015. aasta oktoobrini kandis Burisma firmale Rosemont 4,817 miljonit dollarit ning kandis hiljem Bideni kontole raha summas 871 000 dollarit," lausus rahvaesindaja. Ta lisas, et tegi uurimisele kaasaaitamiseks avalikuks uued sisekorruptsiooni dokumendid, mis uurivad ajakirjanikud talle 11 kriminaalasjas edastasid.

Derkatš ütles Läti rahapesu andmebüroo (FID) raportist saadud andmetele, et Burisma kandis kahele välismaal asuvale varifirmale, Hunter Bidenile ning tema partneritele vähemalt 16,5 miljonit dollarit.

USA president Donald Trump väidetavalt survestas Kiievit uurima oma demokraadist rivaali Joe Bidenit ja tema poega Hunterit. President lähtus seni tõendamata teooriast, et Kiiev aitas demokraate 2016. aasta valimistel ning Biden üritas Ukraina peaprokuröri tagandamist nõudes kaitsta oma poega Ukrainas korruptsiooniuurimise eest.

Oma tahtmise saamiseks hoidis Trump väidetavalt kinni Ukrainale mõeldud sadade miljonite dollarite jagu sõjalist abi.