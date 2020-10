Senati vabariiklased tahavad kutsuda Twitteri juhi aru andma

"Tegemist on valimissekkumisega ja me oleme valimistest 19 päeva kaugusel," ütles senaator Ted Cruz päev pärast seda, kui sotsiaalmeediaplatvorm blokeeris New York Posti artikli, milles viidatakse väidetavale Bideniga seotud korruptiivsele tegevusele Ukrainas.

Senati justiitskomitee hääletab teisipäeval Dorsey kutsumise üle, et selgitada välja, miks kasutab Twitter oma ettevõtte mõjuvõimu ajakirjanduse vaigistamiseks, ütles Cruz.

Facebook ja Twitter blokeerisid kolmapäeval ette hoiatamata lingid ajalehe New York Post artiklile, mis paljastas demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni ja tema poja väidetavalt korruptiivset Ukrainaga seotud tegevust. Sotsiaalmeedia hiiud ütlesid, et peatasid linkimise artiklile, kuna seal esitatud info oli küsitav.

New York Post kirjutas, et oli saanud Bideni poja Hunteri kunagise arvuti, milles sisalduv info sidus endise asepresidendi oma poja äritegevusega Ukrainas. Joe Biden on korduvalt eitanud sellise seotuse olemasolu.

Lehe väitel jättis Hunter Biden arvuti 2019. aasta aprillis ühte Delaware' arvutiparandustöökotta. Töökoja omanik ütles ajalehele, et pärast seda, kui arvuti tundus olema unustatud, kopeeris ta kõvaketta ja andis arvuti föderaalvõimudele uurimiseks.

Omanik edastas kõvaketta koopia president Donald Trumpi ihuadvokaadile Rudy Giulianile, kes andis selle ajalehele vaid mõni nädal enne 3. novembri valimisi.

Bideni kampaaniameeskond ei eitanud sellise arvuti olemasolu ega selles sisaldunud e-kirjade ehtsust.