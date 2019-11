Helle-Moonika Helme: Kaja Kallas on põletanud kõik sillad

"Me peaksime rääkima, mis saab Kaja Kallasest. Reformierakonna esimehe ja opositsiooniliidrina süüdistada peaministrit riigi reetmises, et peaminister müüb Eesti maha - no mis jutt see on?! Uskumatu, et sellised sõnad saavad üldse üle huulte tulla," ütles Helme saatejuht Mirko Ojakivi küsimustele vastates.

Helme lisas, et Kaja Kallas hakkas enda järel sildu põletama juba valimistulemuste selgudes, kui hakkas välistama teatud erakondi. "Matemaatiline tehe oleks andnud talle variandi (koalitsiooni EKRE-ga - toim), aga ta välistas selle. Väga rumal temast, väga rumal."

Helme arutles ka, mis juhtuks, kui praegune Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliit peaks lagunema.

"Fabuleerime, et see valitsus lõpetab ja president teeb Kaja Kallasele ettepaneku valitsuse moodustamiseks. Kellega Kallas ühe laua taha istub ja kellele otsa vaatab? Poliitika on küll läbirääkimiste kunst, aga kuskil lõpeb see ära. Peale kõiki neid isiklikke ja madalaid solvanguid, kas peale seda üldse on tal võimalik kellegagi koostööd teha," küsis Helme.

Usaldab nii riigisekretäri komisjoni kui ka Järvikut

Rääkides skandaalist maaeluminister Mart Järviku ümber ütles Helme, et tema usaldab peaminister Jüri Ratase poolt kokku kutsutud ja riigisekretäri juhitava komisjoni uurimise tulemusi sõltumata sellest, millisele järeldusele seal jõutakse. Samas tunnistas Helme, et tema isiklikult usaldab Järvikut.

"Ta on meil fraktsioonis käinud ja selgitanud. Mina isiklikult ei ole seda paksu paberipakki läbi lugenud ega saa olla tema advokaat, aga osad meie inimesed on ja nende järeldus on, et ta ei ole midagi valesti teinud."

Helme sõnul ei ole ministri töös glamuuri ning pigem on see paras majavalitseja amet, kus hommikul tööle minnes ootab ees ametike poolt valmis pandud paks pakk dokumente, mida tuleks allkirjastada.

"Oleks rumal, kui minister kirjutaks neile tuimalt alla. Mõelge, kui ministrile sokutatakse ette mingi paber ja ta kirjutab süvenemata alla, siis mis sellele järgneda võib?! Ja sellest see protsess algaski, et minister (Mart Järvik - toim) vaatas, et siin paberites on midagi sellist, et ta ei peaks ja võibolla ei saakski alla kirjutada. Ja haklas küsima nõu, et kas ta ikka peab sellele alla kirjutama."

Helme taunis, et prokuratuur alustas võimaliku huvide konflikti uurimist seoses maaeluministri endise nõuniku Urmas Arumäega.

"Kogu aeg algatakse mingeid asju, menetletakse ja kulutatakse riigi ressursse. Ja siis hakkab prokuratuur otsima võimalusi sellest välja tulla. Inimesi on solgutatud aastaid ja riigi ressursse raisatud. Meil ei ole mõtet kallist kriminaalprotsessi algata, kuid selgub, et midagi pole."

EKRE-t rünnates rünnatakse kogu valitsust

Skandaalidele vaatamata leidis Helme, et valitsusliidus on partnerite vahel usaldus ja valitsuse tervis hea. Helme leidis ka, et EKRE-t rünnates rünnatakse tegelikult kogu valitsust.

"Olen öelnud riigikogu tasandil koalitsioonipartneritele, et teie ministrid saavad rahus töötada sellepärast, et tuli on pidevalt meie meie. See ei ole mingi saladus, et meie kaudu tahetakse rünnata kogu valitsust."

Miks kolmest koalitsiooniparteist just EKRE-t rünnatakse, seletas Helme sellega, et rünnatakse EKRE maailmavaadet.

"Aga maailmavaade on inimõigus. Demokraatlikus Eestis peaks olema eluõigus nii konservatiivsel, liberaalsel kui ka vasakpoolsel maailmavaatel. Aga praegu on üks maailmavaade justkui lubamatuks kuulutatud. Meid rünnatakse ka meie meeleavalduste pärast. Aga kui me teeme meeleavalduse, siis pole see mõeldud kellegi ründamisena, vaid me väljendama oma seisukohti. See on meie põhiseaduslik õigus."

Rääkides tagasi astunud minister Kert Kingost ütles Helle-Moonika Helme, et tunneb talle isiklikult väga kaasa, kuna Kingo oli pool aastat väga suure surve all.

"Et ta ei oska eesti keelt, et ta ei taha välismaale minna. Inimene peaks oma haldusalas tööd tegema, aga ta ei saanud seda teha, sest tema kohta levitati laimu, et ta on rumal ja ei saa hakkama," kaitses Helme oma praegust fraktsioonikaaslast riigikogus.