Riigieelarve arutelul jäid kõik opositsiooni ettepanekud arvestamata

Reformierakond tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, kuid see ei leidnud toetust. Katkestamisettepaneku poolt oli 44 opositsiooni kuuluvat riigikogu liiget ja vastu 54 koalitsioonisaadikut.

Teise lugemise läbinud riigieelarve eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 27. november.

"Riigikogu ei toetanud mitte ühtegi opositsiooni eelarve muudatusettepanekut, murdes nii oma valijatele antud lubadusi," ütles Refromierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas.

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees reformierakondlane Maris Lauri märkis, et opositsiooni ettepanekute üle mingit arutelu ei toimunud.

"Selle asemel, et teha sisulist diskussiooni, rulliti muudatusettepanekutest üle, mille tulemusena on see eelnõu endiselt täpselt samas seisus, nagu ta oli siis, kui valitsus ta meile siia saatis. Ta on sisutu, sihitu, sõnamurdlik," ütles Maris Lauri.