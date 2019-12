Rahanduskomisjon saatis tuleva aasta riigieelarve lõpphääletusele

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles, et fraktsioonid ja riigikogu liikmed tegid regionaalsete investeeringute raames (nn katuserahad) ettepanekuid kogusumma on 4,3 miljonit eurot.

"Rahanduskomisjon vaatas läbi laekunud muudatusettepanekud. Ettepanekud, mille katteallikad sobisid, koondati ja need leiavad kajastamist rahanduskomisjoni tehtud muudatusettepanekutes, mis leidsid hääletamisel toetamist. Suurim muudatus on seotud Top-Up toetuse suurendamisega põllumeestele, mis tõuseb viie miljoni euro võrra," ütles Kokk, lisades, et nüüd on toetuse kogumaht kokku 10,3 miljonit eurot. Põllumeeste ootus oli 15,3 miljonit.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Maris Lauri (Reformierakond) sõnul tuleb aga kahjuks tõdeda, et koalitsioonierakondadele sobib see, et riigikogu eelarve üle sisulist arutelu ei pea ning muudatusi ei tee, vaid tegeleb pisikeste summade jagamisega omadele. "Tuleviku jaoks olulised teemad koalitsioonierakondi üldse ei huvita," nentis Lauri.

Rahanduskomisjoni istungil kiideti heaks ka seadusemuudatus, mille tulemusel saavad katmikaladel köögivilja kasvatavad ettevõtted vähendada energiaintensiivsete elektriaktsiisi määra 90-protsendiliselt ehk praeguselt 4,47 eurolt 0,5 eurole megavatt-tunni eest ja taotleda oma gaasiaktsiisi vähendamist Euroopa Liidu miinimummäärani ehk 11,3 eurole 1000 kuupmeetri kohta. Seni ei ole Eestis katmikalad saanud kasutada Euroopa Liidus laialt levinud võimalust gaasiaktsiisi soodustuseks.

Valitsuse algatatud 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu kohaselt on tuleva aasta riigieelarve kulude maht 11,6 ning tulude maht 11,8 miljardit eurot. Võrreldes tänavuse aastaga kasvavad kulutused ligikaudu 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot.