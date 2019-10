Täpsemalt puudutab otsus Trumpi maksu- ja äridokumente, mis on hoiul raamatupidamisfirmas Mazars USA LLP. Sisuliselt tähendab see seda, et maksuandmed jäävad kongressile üle andmata vaid juhul, kui sama kohus oma täiskoosseisus otsust muudab või USA ülemkohus selle otsuse täitmise tõkestab, vahendas Bloomberg.

Apellatsioonikohus ei nõustunud seega presidendi advokaatide seisukohaga, et esindajatekoja järelevalvekomisjonil ei ole seaduslikku põhjust nimetatud informatsiooniga tutvuda.

Samal teemal sai Trump hiljuti ka New Yorgi föderaalkohtus, kuigi seal õnnestus presidendi advokaatidel otsuse täitmine kiire edasikaebamisega peatada.

Nii Trump, ettevõte Trump Organization kui ka presidendi kolm vanemat last on korduvalt keeldunud kongressile oma maksuandmeid tutvustamast. Esindajatekoja demokraatidest rahvasaadikud on veendunud, et maksuandmetega tutvudes on neil võimalik paremini uurida praeguse USA täitevvõimu võimalikke huvide konflikte või muid rikkumisi.

Trump murdis 2016. aasta valimistel pikaaegset tava, mille järgi presidendikandidaadid avalikustavad oma maksuandmed. Seda on teinud enamus presidente alates 1970. aastatest, ehkki seadusega seda ei nõuta.

Mitmed USA analüütikud on teemat kommenteerides märkinud, et Trump pole nii aktiivselt maksuandmete avalikustamise vastu mitte mingit väidetavate finantskuritegude, rahapesu või Venemaa-juurdlusega seotud küsimuste tõttu, nagu paljud demokraatidest kriitikud kahtlustavad, vaid põhjusel, et maksuandmed võivad kinnitada väiteid, et Trump pole kaugeltki nii rikas kui ta ise on mõista andnud. Ehk end aastakümneid eduka suurärimehe ja miljardärina esitlenud president ei pruugi tegelikult miljardär ollagi.