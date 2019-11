Postimehe ja BNS-i tellitud Kantar Emori erakondade populaarsusküsitluse järgi tõusis kõige rohkem sotsiaaldemokraatide toetus, mis novembris oli 16,2 protsenti. Oktoobris oli sotside toetus 12,4 protsenti.

"Siin taga ei ole sotside endi tegevus, vaid see on seotud sellega, et opositsioonierakonnad on viimastel kuudel varjus. Meediakajastustes on domineerinud koalitsioonierakonnad. Ja piirid erinevate erakondade vahel on hägustumas," ütles Voog ERR-ile.

"See ei pruugi olla konkreetse erakonna eelistus, vaid osa valijaskonda kindlasti ei eelistaks praeguses valitsuskoalitsioonis olevaid erakondi ja ta peab mingisuguse valiku tegema. Ja see, mis tingis suvekuudel Reformierakonna eelistamist, need põhjused on kadunud. See on lihtsalt muutunud juhuslikumaks," lisas ta.

Voog märkis, et sotsidel ja Reformierakonnal on olemas oma kattuv valijaskond, eriti noorte hulgas, kelle jaoks need erisused sotside ja Reformierakonna vahel on väiksemad. "Vanemaealistel on need kuvandid palju selgemad ja eristuvus kahe erakonna vahel on palju suurem. Aga see nihe toimus just noorte hulgas, kus need erakondade vahelised piirid ei ole nii selged," selgitas Voog.

Väikse tõuke võis sotside toetuse tõusule anda Voogi sõnul ka Raimond Kaljulaidi liitumine sotsidega.

Konkureeriva uuringufirma AS Turu uuringud uuringujuht ütles, et sotside reitingu paranemine oli selge ka juba eelmisel nädalal avaldatud AS Turu uuringute küsitluses.

Kivirähk tõstis sotside reitingu tõusu osas esile Kaljulaidi liitumist sotsidega ja ka Reformierakonna ebakindlust. "Võib-olla mõjusid opositsioonijõude eelistavatele inimestele sotsiaaldemokraadid sümpaatsemalt kui Reformierakond, paistis silma rapsimisega," rääkis Kivirähk.