Apotheka kaubamärgi hoidja on Terve Pere Apteek OÜ, kes frantsiisi alusel annab oma turundus- ja müügiplatvormi kasutada oma endistele proviisoritele, kellele apteegid apteegireformi käigus pidamiseks üle anti. Ka Apotheka e-apteeki pidas apteegireformi jõustumiseni Terve Pere Apteek, ent möödunud aasta aprillist sai selle omanikuks OÜ Mustamäe Apteek, mida juhib samuti aprillist Jürgen Jänese. Enne seda omas ettevõtet samuti Terve Pere Apteek, mis kuulub ettevõtja Margus Linnamäele.

Terve Pere Apteek kuulus Margus Linnamäe osalusega ravimite hulgimüügfirmale Magnum, kuid OÜ Mustamäe Apteek, millel ametlikult Magnumi või Terve Pere Apteegiga enam seotust pole, kasutab ametlikes andmetes oma kontaktina muu hulgas endiselt Magnumi meiliaadressi.

Südameapteegi e-äri tegevusloa hoidja on Veerenni Apteek OÜ, mida peab proviisor Ene Bötker. Bötkeri peetav Veerenni Südameapteek kuulus enne apteegireformi OÜ-le Pharma Group, mis pidas kogu Südameapteegi ketti. Pharma Groupi omanikeringi kuulusid Risto Laur, Evelin Härma ja Eveli Adrikorn. Apteegireformi jõustudes, kui apteegid läksid juriidiliselt proviisorite omandusse, senine omanikfirma likvideeriti. Südameapteegi e-äri kontaktid on aga kodulehel endiselt samad.

Niisiis kuuluvad Apotheka ja Südameapteegi kaubamärke kasutavad e-apteegid kirjade järgi täiesti erinevatele inimestele, ometi torkab kliendile kohe silma, et kodulehtede ülesehitus ja kujundus on hämmastavalt sarnane, kohati sisuliselt identne.

Samasuguse põhimõtte ja ülesehitusega on nii sisselogimine, kasutajaprofiili kuvamine kui ka sisuturunduslikud lehed, kus erinevatel terviseteemadel juttu tehakse.

Paratamatult tekib küsimus, kas konkurente ei häiri, et üks peab olema teise pealt oma kujunduse justkui maha viksinud. Sellise asja eest pole välistatud ka teise kohtusse andmine.

Ei Apotheka ega Südameapteegi meiliaadressidele saadetud päringutele aga vastuseid mitme nädala jooksul ega ka meelde tuletades ei saabu.

Konkurendid vaikivad ühtviisi, pretensioone ei paista kummalgi olevat.

ERR on kahe apteegiäri küsitavatest juhtimisvõtetest korduvalt ka varem kirjutanud.

Ravimiamet: JOKK

Ravimiamet jääb oma kommentaaris napiks ja üldsõnaliseks. Kokkuvõtlikult aga ütlevad nad, et kuniks seadusi ei rikuta, neil sekkumiseks põhjust pole. Teisisõnu: juriidiliselt on kõik korrektne.

"Kui tegemist on internetiapteekidega, siis nõuded neile on ühesugused, kuid apteegid võivad nende täitmise tagada oma äranägemisel erinevaid platvorme ja visuaalseid lahendusi kasutades. Kõik internetiapteegid on enne tegevusloa andmist ravimiameti poolt nõuete täitmise osas kontrollitud, kuid ühesugune ülesehitus või väljanägemine ei ole seejuures ei eesmärgiks ega takistuseks," vastas ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap.