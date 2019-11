Alutaguse vald sai Mäetaguse mõisa päranduseks Mäetaguse vallalt ühinemise käigus. Selleks, et mõisakompleksi ülalpidamist efektiivistada ja ennetada võimalikku elektrienergia hinna tõusu, otsustas vallavolikogu, et mõttekas on investeerida 200-kilovatise päikesepargi rajamisse.

"See projekt peaks tasuma end vähemalt kümne aastaga. See oli esimene asi, mis oli plaanis, tulevikus on kavas ka Illuka mõisa kompleks. Vaatame, kuidas tuleme rahaga välja, siis saame ka teised sellised energiamahukad objektid viia üle päikeseenergia peale," sõnas Alutaguse abivallavanem Oleg Kuznetsov.

Päikeseparki plaanitakse samasse kohta, kuhu paar aastat tagasi paigaldati Mäetaguse hotelli ujula jaoks maasoojuspump. See asendas esimest, 2012. aastal riigi poolt saastekvootide rahast hotelli kõrvale staadioni alla rajatud, kuid kasutuskõlbmatuks osutunud üheksa kilomeetri pikkuse torustikuga maasoojussüsteemi.

Omaaegsesse tõllakuuri, veskisse ja kasvuhoonesse rajatud 24 toaga ning 50 kohaga Mäetaguse mõisahotelli kuulub lisaks majutusosale ja restoranile ka kaheksa saunaga spaakompleks. Mäetaguse mõisahotelli perenaise Terje Ratturi sõnul on hotellil olnud ostuhuvilisi, kuid eelkõige on investor huvitatud suurtest kasumitest, mitte väikest plussi tootvast ärist. Nii ongi omavalitsus omanikuna Mäetaguse mõisakompleksi aastatega atraktiivsemaks teinud.

"Ükski omavalitsus ei võta endale eesmärgiks hotelli pidada. Vald on teinud erinevaid investeeringuid, valminud on täiskasvanute saunaosa. Abihoonena on restaureeritud ajalooline viinaait. Ja tegelikult on vald väga suures osas teinud korda mõisapargi ja see teeb atraktiivseks kogu selle kompleksi. Ja päikesepaneelide põld, nagu meie seda omavahel nimetame, annab juurde seda, et me oleme sõltumatud energiast. Et see raha jääb investeeringuteks, teenuse parendamiseks ja toote tugevdamiseks," rääkis Terje Rattur.

Mäetaguse päikesepark peaks valmima järgmise aasta suve alguseks.