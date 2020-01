Ida-Virumaa turismikoordinaatori Kadri Jaloneni sõnul on Ida-Virumaa trump regiooni omanäolisus ja see, et enamasti ületatakse esmakülastaja ootusi. Plussiks loetakse sedagi, et mitmes maakonna piirkonnas on huviväärsused kogunenud väikesele maa-alale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui tulla Tallinna poolt, siis näiteks Kiviõli piirkonnas on 15 minuti kaugusel Kiviõli seikluskeskus, Aidu kanalid, sealt kümme minutit edasi on kaevandusmuuseum ja sealt edasi 20 minuti tee kaugusel on Saka mõis. Ja kõik nad on täiesti omaette elamused," kirjeldas Jalonen.

Lähiaastate uued turismimagnetid on maakonnas Narva muuseumi uuenenud ekspositsiooni avamine ning Aidu veemaa ja Sillamäe merepromenaadi valmimine.

Ida-Virumaal puhates saadud elamuste kohta info levimist tunnistavad nii seiklusturismi korraldajad kui ka Ida-Virumaa majutusasutuste omanikud.

"Me oleme maakonnana väga atraktiivne koht. Inimesed avastavad ja kõik ju suhtlevad omavahel ehk ma arvan, et see on alles väga suure asja algus praegu," ütles Adrenaator Grupi seiklusmeister Imre Poom.

"Kui vaadata värskeid, eelmise aasta andmeid, siis on näha, et meil on ööbimisi olnud 1300 rohkem kui aasta varem ehk see on meile tekitanud kaks kuud käivet aastasse juurde," rääkis Mäetaguse mõisahotelli perenaine Terje Rattur.

Turismisektori elavdamiseks on valmis ka hotellipidajad, sest eelmisel aastal lisandus Ida-Virumaale viie protsendi jagu ehk ligi 200 uut voodikohta, mida on peaaegu sama palju kui eelneva kümne aastaga kokku.

Majutusasutustes ööbijaid on Ida-Virumaal tegelikult juba praegu rohkem kui andmed näitavad, sest kaheksast omavalitsusest kaks - Kohtla-Järve ja Sillamäe - jäävad praegu majutusstatistikast välja.

"Nendes kahes omavalitsuses pole rohkem kui kaks statistikaandjat. Selliseid ettevõtteid peab olema vähemalt kolm, et andmed välja tulevad. Ööbitakse ju ka Sillamäel ja Kohtla-Järvel, nii et need kohad on meie jaoks praegu avastamata aare," rääkis Jalonen.

Kahel eelmisel aastal ületas Ida-Virumaal majutusasutustes ööbimiste arv 400 000 piiri. Ida-Virumaa turismiklaster on pannud eesmärgiks, et alanud kümnendist oleks iga-aastane tõus vähemalt 50 000 ööbimist.