Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon kohtub laupäevasel Soome visiidil sealse eestlaskonna esindajatega, et arutada nende langetatud valikute põhjuste ja naasmisvõimaluste üle.

Probleemkomisjoni esimees Jaak Valge ütles, et komisjon püüab kohtumistel kuulata Soomes kanda kinnitanud eestlaste probleeme, et otsustada, kuidas oleks võimalik neile tuge pakkuda.

"Loomulikult on Eesti huviks teha neile praegu Soomes elavatele eestlastele, kes tegelikult eelistaksid alaliselt elada ja töötada Eestis, naasmine võimalikult lihtsaks. Oludes, kus Eesti keskmine sissetulek jääb jätkuvalt Soome omale alla, ei ole see kerge ülesanne. Tänaste kohtumiste üks eesmärke ongi teada saada nende inimeste muredest ja sellest, mida nad Eesti riigilt võiksid oodata," sõnas Valge.

Komisjoni liikme Signe Riisalo sõnul elab väljaspool Eestit hinnanguliselt 200 000 kaasmaalast, kellest ligi neljandik on tihedalt seotud Soomega.

"End Eestist lahti sõlminud inimeste hulka vaadates on selge, et kodumaa-armastus üksi väljarännet ja tagasirännet ei mõjuta. Vajadus otsustada, millise riigiga ennast siduda, sunnib tegema valikuid ja see valik tehakse praktilisel kaalutlusel," märkis Riisalo.

Komisjonil on laupäevaks planeeritud kohtumised Eestikeelse Hariduse Seltsi, Helsingi eestikeelse lasteaia, Helsingi eestikeelse koguduse lasteringide, Soome Eesti Noorte seltsi ja teiste eesti seltside esindajatega. Kohtumistel osaleb ka rahvastikuminister Riina Solman.