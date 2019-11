Ajalehed taunivad valitsuse otsust vabastada kantsler Lemetti

"See on uus madalpunkt," kirjutas Postimees oma juhtkirjas, märkides, et kui seni pidi EKRE sõnade ja tegude eest vabandust paluma Jüri Ratas, siis nüüd vabandas valitsuse eest president Kersti Kaljulaid.

"Selle, mis ja miks tegelikult juhtus, sõnastas eile õhtul president Kersti Kaljulaid, öeldes, et kõik Eestit teenivad inimesed said teada, et kui nad kaitsevad õigusriiki ja juhivad tähelepanu poliitikute möödalaskmisele, siis saab neist valitsuse jaoks lihtsalt juhtimisprobleem," leidis Postimees. "Nõndanimetatud juhtimisprobleem on Eestis tõepoolest olemas, kuid see ei seisne inimestes nagu Illar Lemetti, vaid valitsuses, millesse kuuluvad erakonnad, mis pühivad omaenda poliitiliste huvide ja uhkuse nimel teelt kõik, kes ette jäävad. Ja valitsus – see algab peaministrist," lõpetas ajaleht.

"Ratas sõlmis kompromissi korruptsiooniga," pealkirjastas oma juhtkirja Eesti Päevaleht (EPL). Toimetuse hinnangul võib pärast esmaspäevast otsust "täiesti rikki läinuks kuulutada ka peaminister Jüri Ratase moraalse kompassi". "Anda oma heakskiit ametniku vabastamisele selle eest, et too teatas võimalikust korruptsioonijuhtumist – see on peaministrist nii häbiväärne kui ka lühinägelik," leidis Eesti Päevaleht.

"Kantsler Lemetti vabastamisega saatis Ratas riigiametnikele sõnumi, et nad võivad oma ametist ilma jääda, kui julgevad ministri ja ta poliitiliste nõunike korruptsioonilõhnalised sammud kahtluse alla seada. Valimiste eel lubatud õiglasema riigi asemel viib Ratas meid hoopis vastassuunas. Kui arvate, et see on tühiasi, siis mõelge näiteks Ukrainale, mis vireleb vaesuses just lokkava korruptsiooni tõttu," lõpetas EPL oma juhtkirja.

Õhtuleht küsis oma juhtkirjas "Kelle reedab peaminister Jüri Ratas järgmisena?", viidates Reformierakonna liidri Kaja Kallasele, kes novembri keskel süüdistas Ratast valmisolekus reeta võimu nimel riik. "Nüüd reetis Jüri Ratas Eesti sõltumatu ametnikkonna, lüües noa selga kantslerile, kes pöördus ministri ja tolle nõunike tegevuse tõttu prokuratuuri," tõdes Õhtuleht.

Kahjuks jääb õhku vaid küsimus: mille või kelle reedab Ratas võimu nimel järgmisena? On kurb, et midagi sellist tuleb üldse küsida," lõpetas Õhtuleht oma juhtkirja.

Ka Äripäev kritiseerib valitsuse esmaspäevast otsust, tõdedes, et olukord, kus nõrga ministri tõttu ohverdatakse tugev kantsler, ahendab korruptsiooni paljastamise võimalusi.

"Äripäev ei taha ametnike riiki ja bürokraatia võimu, kuid maaeluministeeriumi juhtimisega seotud skandaali asjaolud puudutavad muid meile olulisi liberaalse demokraatia väärtusi nagu vabadus, avatus ja õigusriik. Neid kaalukausile asetades leiame, et valitsuse otsus tagandada lisaks minister Mart Järvikule ka kantsler Illar Lemetti ajas tasakaalu paigast ära. See teeb toimunust ohtliku pretsedendi.," kirjutas leht oma juhtkirjas, mille pealkirjastas: "Hoobi sai õigusriik, mitte väljamõeldud süvariik."