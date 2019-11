Kaju USA tagandamismenetlusest: Trump kindlasti ei naudi seda ajaloolist olukorda

Kuigi Trump on öelnud, et ta on valmis isiklikult tagandamismenetluses ütlusi andma, Kaju seda väga tõenäoliseks ei pea.

"Vaatamata sellele, et sa saab hästi hakkama olukordades, kus ta ise on tähelepanu keskpunktis, siis mitte miski ei reitingutes, ka tema enda käitumises ei näita, et ta seda olukorda üleliia naudiks. Ta läheb ajalukku kindlasti kolmanda Ameerika Ühendriikide presidendina, keda kongress on hääletanud ametist eemaldama. Mitte ühtegi presidenti siiamaani pole senatis (tagandatud - toim.) - Andrew Johnsoni 19. sajandi teises pooles päästis üks hääl senatis, kui ta oleks olnud esimene president, kes oleks ametist eemaldatud. Trump kindlasti ei naudi seda ajaloolist olukorda, kus ta läheb pahade tegelaste poolele," rääkis Kaju.

"See on võitlus elu ja surma peale. Ausalt öeldes see teda kindlasti ka ei morjenda, kui kongress otsustab ta tagasi kutsuda. Kui senati vabariiklased - 53 tükki - aitavad tal vähemalt valimisteni ametis püsida, siis on see talle jälle veel üks šanss võidelda," lisas Kaju.