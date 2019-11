Trump kaalub tagandamisuurimises tunnistamist

Pärast esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi ettepanekut, et Trump tuleks ja räägiks tõtt, ütles president, et ettepanek on huvitav.

"Pelosi tegi ettepaneku, et annaksin võltsil tagandamisnõiajahil tunnistuse. Ta ütles, et võin seda teha ka kirjalikult," kirjutas Trump Twitteris.

"Kuigi ma ei ole midagi valesti teinud ega tahaks sellele libaprotsessile mingit usaldusväärsust anda, see mõte meeldib mulle ja ma kaalun seda tõsiselt, et kongress jälle tööle panna!"

Pole selge, millist tunnistamist president silmas pidas.

Our Crazy, Do Nothing (where's USMCA, infrastructure, lower drug pricing & much more?) Speaker of the House, Nervous Nancy Pelosi, who is petrified by her Radical Left knowing she will soon be gone (they & Fake News Media are her BOSS), suggested on Sunday's DEFACE THE NATION.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don't like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

Trumpi kaitsemeeskond oleks tõenäoliselt kindlalt vastu plaanile, et president võiks ilmuda esindajatekoja luurekomitee ette, mis uurib väiteid, et Trump survestas Ukrainat otsima materjali oma poliitilise rivaali vastu, et tõsta oma väljavaateid 2020. aasta presidendivalimistel.

Eriprokurör Robert Muelleri uurimise ajal, mis puudutas süüdistusi, et Trump tegi 2016. aasta valimiste eel koostööd venelastega, vastas president küsimustele kirjalikult, kuid nõustus sellega alles pärast seda, kui tema advokaadid kehtestasid ranged piirangud küsimuste sisule. Kümnetel puhkudel ütles Trump toona, et ei mäleta fakte.