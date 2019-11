Otseülekanne:

Varasemate tunnistuste kohaselt tegutsesid Trumpi advokaat Rudy Giuliani ja tema partnerid selle nimel, et mustata Yovanovitchi, et viimane oma ameti kaotaks. Yovanovitch on varem kinnisel kuulamisel öelnud, et Trump survestas välisministeeriumi teda vallandama, vahendasid Politico, PBS ja BBC otseblogi.

Yovanovitchist rääkisid ka avalike kuulamiste esimesel päeval Kiievi saatkonna ajutine asjur William Taylor ja aseabivälisminister George Kent riigidepartemangu Euroopa ja Euraasia osakonnast.

Taylor ja Kent kordasid kolmapäeval varasemaid väiteid, mille kohaselt täheldasid nad, et Trumpi esmaseks huviks oli Bidenite vastu juurdluste alustamine, mitte aga USA välispoliitilised huvid Ukrainas. Samuti kordasid nad väiteid, mille kohaselt aeti advokaat Rudy Giuliani ja tema partnerite poolt nö paralleelset välispoliitikat, mille raames mustati ka seni Ukrainas töötanud USA diplomaate.

"Ma sain aina rohkem aru, et Rudy Giuliani ja teised, sealhulgas tema partnerid Lev Parnas ja Igor Fruman, üritasid juhtida kampaaniat suursaadik Yovanovitchi ja teiste USA Kiievi saatkonna ametnike mustamiseks. Selle peamised ärgitajad Ukraina poolel olid need samad korrumpeerunud endised prokurörid, kellega olin varem kokku puutunud," rääkis Kent.

"Mulle sai selgeks, et Giuliani püüded ärgitada poliitiliselt motiveeritud uurimisi mõjutasid USA koostööd Ukrainaga," märkis Kent.

Kõik kolm on juba varem suletud uste taga toimunud kuulamistel ütlusi andnud. Avalikke kuulamisi tuleb veel ning analüütikute hinnangul võib kõige huvitavamaks kujuneda see, kui tunnistusi peaks andma endine rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton.

Endine suursaadik taunis enda ametist vabastamist

USA suursaadik Ukrainas Marie Yovanovitch ütles reedel president Donald Trumpi tagandamisjuurdluse avalikul kuulamisel luurekomitee ees, et tema ametist vabastamine aitas kaasa "kahtlastele taotlustele üle terve maailma", mis on suunatud USA vastu.

Yovanovitch rõhutas, et Trumpi ihuadvokaat Rudy Giuliani algatas tema vastu laimukampaania.

"Need sündmused peaksid panema muretsema kõiki isikuid siin ruumis," ütles diplomaat. "Kahtlased taotlused üle terve maailma on näinud, kui vähe on vaja, et vabastada ametist USA suursaadikut, kes ei anna neile, mida nad tahavad," sõnas Yovanovitch.

Endine suursaadik ütles, et välisministeeriumi ametnik helistas talle aprillis keset ööd ja teatas, et tal tuleb "järgmise lennukiga" kodumaale naasta seoses muredega tema julgeoleku pärast.

Yovanovitch küsis, kas see puudutab tema füüsilist julgeolekut, millele ametnikult sai eitava vastuse.

Ta naasis Washingtoni, kus kuulis, et president Trump ei soovinud enam tema jätkamist suursaadikuna.

Yovanovitch vabastati ametist tänavu kevadel.

Trump kirus Twitteris Yovanovitchi

USA president Donald Trump sõimas reedel Twitteris endist Ühendriikide suursaadikut Ukrainas, kes andis parasjagu tunnistusi Trumpi tagandamisjuurdlusele.

"Marie Yovanovitch teeb halvemaks kõik kohad, kuhu ta läheb," ütles Trump. "Ta (Yovanovitch) alustas Somaalias, kuidas see läks?"

Trump lõpetas säutsu meeldetuletusega, et presidendina on tal täielik õigus suursaadikuid palgata ja vallandada.

Schiff: USA suursaadik Ukrainas heideti kõrvale

USA president Donald Trump "laimas ja heitis kõrvale" USA suursaadiku Ukrainas Marie Yovanovitchi, sõnas reedel USA esindajatekoja luurekomitee juht Adam Schiff.

Trump pidas diplomaati takistuseks oma isiklikele ja poliitilistele soovidele, ütles demokraadist Schiff.

Küsimus pole selles, kas Trumpil on õigus Yovanovitchi tagasi kutsuda, vaid selles, et miks ta peaks seda tegema, sõnas demokraat.

Yovanovitch ütles eelmisel kuul, et teda hoiatati enne ametist vabastamist mais, et ta "peaks oma seljatagust valvama".

Vabariiklane Devin Nunes ütles, et peab istungeid Trumpi tagandamise üle demokraatide katseks edendada oma operatsiooni õiguspäraselt valitud presidendi kukutamiseks.

Trumpile võimaliku süüdistuse esitamise asjus toimuks hääletus Demokraatliku Partei kontrolli all olevas esindajatekojas. Võimalik kohtumõistmine peaks aga toimuma senatis, kus on hetkel enamuses presidendi parteikaaslased Vabariiklikust Parteist. Seetõttu peetakse Trumpi reaalset tagandamist väga vähetõenäoliseks.

Tagandamismenetluse peamiseks sisuks on väide, et Trump ja tema esindajad, eelkõige advokaat Rudy Giuliani, on survestanud Ukrainat tekitama juurdlusi Trumpi võimalikuks vastaskandidaadiks oleva demokraadi Joe Bideni ja tema Ukrainas äri ajanud poja kohta. Giuliani olevat tegutsenud selle eesmärgi nimel juba kuid enne 25. juuli telefonikõnet. Samuti süüdistavad demokraadid Trumpi administratsiooni selles, et Giuliani ja teised esindajad ajasid sisuliselt Ukraina suunal paralleelselt välispoliitikat, mis teenis presidendi isiklikke poliitilisi huve. Süüdistajate sõnul seostas Trump otseselt Ukrainale antava abi ja Kiievi valmisoleku talle isiklikke poliitilisi teeneid teha. Trump pole enda sõnul midagi valesti teinud ning ta ise ja paljud tema liitlased on nimetanud tagandamismenetlust "nõiajahiks".

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, kes on aastaid tõrjunud paljude parteikaaslaste soovi Trumpi erinevatel põhjustel tagandama asuda, kinnitas kusjuures taas, et mingit otsust selles küsimuses, kas Trumpi ka otseselt tagandama asuda, pole veel langetatud. Pelosi on olnud pikemat aega seisukohal, et poliitiline võit Trumpi ja tema poliitika üle tuleb saavutada valimiskastide juures, mitte juriidiliste protseduuride abil ning seda ka juhul, kui viimased võivad olla õigustatud.