Selgus Narva riigigümnaasiumi ja Kesklinna põhikooli arhitektuurikonkursi võitja

Ideekavandi autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean.

"Oleme jõudmas tähelepanuväärsesse vahefinišisse, mil elanike arvult Eesti kolmanda linna olulistele õppehoonetele on valitud väärikad ja maitsekad arhitektuurilised lahendused," ütles haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets.

"Žürii hinnangul on töös põnevust ja tundlikkust. Oskuslikult on hoone paigutatud olemasolevasse maastikku ja maastikku on märgatud, tekivad põnevad vaated sisehoovist läbi maja. Loodud on hoone kõrguslik dünaamika tänavaruumiga, samuti on sisemine keskkond tore, reljeefne, samas idee on lihtne. Uus ja vana suhestuvad hästi, juurdeehitus jätab heas mõttes ruumi vanale," kirjeldas arhitektuurikonkursi koordinaator ja Riigi Kinnisvara (RKAS) projektidirektor Raivo Toom žürii tagasisidet.

Arhitektuurikonkursi teisele kohale tulnud ideekavandi "Boxx" esitas arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks ning autorid on Siim Tiisvelt, Gert Guriev, Kerstin Kivila, Markus Kaasik, Karin Harkmaa ja Mihkel Meriste.

Kolmanda koha saavutas ideekavand "Hariduse plats", mille autorid on Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Kristo Põlluaas, Johannes Madis Aasmäe ning Liis Juuse arhitektuuribüroost Kuu.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid "Kõrguv", mille autor on Kuno Mayr arhitektuuribüroost Kuno Mayr Architetto, ning "Start" esitanud arhitektuuribüroo Pluss ning autorid Indrek Allmann ja Kaspar Krass.

Narva riigigümnaasiumi ja Kesklinna Põhikooli arhitektuurikonkursi žüriisse kuulusid esimees Indrek Riisaar haridusministeeriumist ning liikmetena Narva linnavalitsuse peaarhitekt Ivan Sergejev, Eesti arhitektide liidu arhitektid Margit Aule, Kalle Vellevoog ja Ülar Mark.

Ideekonkursi preemiafond on kokku 36000 eurot. Esimene koht sai 12 000, teine koht 9000 ja kolmas koht 6000 eurot. Ergutuspreemiate saajate vahel jagati ära 9000 eurot.

Narva riigigümnaasiumisse on planeeritud õppekohti 720 õpilasele, põhikoolis umbes 860 õpilasele. Koolid valmivad septembriks 2022.

Järgmisena korraldab RKAS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Arhitektuurikonkursi korraldas RKAS, haridusministeerium koostöös Eesti arhitektide liiduga.