Novikov ütles kirjas, et Paldiski-suunaliste Tallinna linna ja Ülemiste kaubajaama läbivate kaubarongide ja veoste, sealhulgas ohtlike veoste maht on marginaalne. Majanduslikult on põhjendatud, et ohtlikud raudteeveosed asendataks kuni Tallinna ringraudtee valmimiseni maanteeveostega, mis liiguksid väljaspool Tallinna territooriumi. Seda arvestades näeb linnavõim perspektiivis Tallinna linna ohtlikest raudteeveostest vabana.

Kuna Paldiski-suunalist raudteed koormab tugevalt reisirongiliiklus ja kaubaveod on võimalikud vaid öisel ajal, häirides tõsiselt elukeskkonda, ei pea Talllinn võimalikuks ka kaubavedude mahu suurendamist Tallinna läbival raudteel.

"Eelnevast tulenevalt on meie seisukohast põhjendatud Kopli ja Ülemiste kaubajaama likvideerimine ja uue Rail Balticu raudteega kombineeritud kaubajaama rajamine väljaspool Tallinna tiheasustust," sõnas Novikov.

Ka ei toeta Tallinna linn võimalust, et Paldiski-suunalise raudtee kaubaveoste marsruut toimuks tulevikus Harju maakonna planeeringus näidatud potentsiaalse põhjapoolse, Tallinna linna läbiva ümbersõidu kaudu.

"Selle alternatiivi vastuvõetamatusele oleme korduvalt juhtinud tähelepanu oma varasemates kirjades, tuues välja pika loetelu välistavatest põhjustest. Rõhutame, et see trass läbiks ikkagi Ülemiste ühisterminali ja Tallinna tihedalt asustatud piirkondi ning tiheda reisirongiliikluse tõttu on kaubavedu võimalik vaid öisel ajal, omades tugevat häirivat mõju elukeskkonnale. Sisuliselt oli see trassialternatiiv kaalumisel ka Rail Baltic raudteetrassi valimisel Harju maakonna planeeringus ning ei osutunud valituks," tõi Novikov välja.

Tallinn nõustub tema sõnul üksnes Harjumaa omavalitsuse liidu seisukohaga, mille kohaselt saab ringraudtee rajamise vajadus ajas üha selgemaks, kuid muutub ajas järjest kulukamaks ning edaspidi ilmneb ringraudtee rajamise möödapääsmatus sõltumata tasuvusarvutuste tulemustest.

"Viimast seda enam olukorras, kus Tallinna linna territooriumile ohtlike raudteeveoste sisenemine ja käitlemine kas Ülemiste või Kopli kaubajaamas ei ole võimalik ning kaubavedude võimalik maht on äärmiselt piiratud," lisas abilinnapea.

Ta märkis, et pealinn on huvitatud Tallinna ringraudtee teemalistel aruteludel osalemisest.