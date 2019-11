Laevad saavad kohustuse hakata reisijate infot elektrooniliselt edastama

Kooskõlastamisel oleva muudatuse kohaselt ei ole reederil enam kohustust pidada isikuregistrit laevas, vaid ta peab tagama reisilaeval viibivate isikute nimekirja koostamise ja edastamise elektroonilisse mereinfosüsteemi, selgub määruse muutmise eelnõu seletuskirjast.

Laeval viibivate isikute nimekirja kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sugu, kodakondsus ning reisija või tema hooldaja soovil teave, mis käsitleb reisija vajadust erihoolduse ja -abi järele hädaolukorras. Võrreldes kehtiva määrusega peab reeder hakkama koguma andmeid ka reisilaeval viibivate isikute kodakondsuse kohta. Nimekirja ei pea koostama alla 20 meremiili pikkuse reisi ja Eesti sisevetel sõitva reisilaeva puhul.

Määruses nähakse ka ette, et isikute nimekirja koostamise jaoks andmete kogumine ei tohi põhjustada laevale minevatele või sealt lahkuvatele reisijatele asjatuid viivitusi, samuti tuleb nimekirja koostamisel samadel või sarnastel liinidel vältida korduvat andmekogumist. Lisaks on seal põhimõte, et reeder peab elektroonilisse mereinfosüsteemi esitatud isikute nimekirja kustutama pärast laeva ohutut jõudmist sihtsadamasse.

Määrusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivid, mis puudutavad liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimiset ning liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi.

Seletuskirja kohaselt on direktiivi eesmärk otsingu- ja päästeoperatsioonide läbiviimise hõlbustamine. Kui laev jõuab ohutult sihtsadamasse, siis tähendab see seda, et reederil puudub vajadus andmete säilitamiseks, mis on seotud otsingu- ja päästeoperatsiooni läbiviimisega. Laevaõnnetuse korral on kogu info otsingu- ja päästeoperatsiooni läbiviivatele isikutele ja asutustele kättesaadav elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.