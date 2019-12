Nii Samost kui Sildam nõustusid sellega, et Lemetti kohalt vabastamine oli ebaõiglane, kuid olid samas eri meelt selle põhjendatuse suhtes. Samosti hinnangul oli valitsusel õigus selline otsus teha, kuna Lemetti koostöö valitsusega tõesti ei laabunud, Sildami arvates annab korruptsioonikahtlustest ministeeriumi poliitilises juhtkonnas teatanud Lemetti vabastamine teistele ametnikele hoiatava signaali.

"Omanik võib tippjuhi, kelleks kantsler kindlasti on, sisuliselt päevapealt ametist vabastada, kui tal selline soov on. Mis ei tähenda, et see otsus ei või olla ebaõiglane või ülekohtune. Tihti näeme ka erasektoris, et tegevjuht kaotab töö, kui tal tekib konflikt omaniku või nõukoguga," rääkis Samost.

Sildami viitele, et selline oli olukord näiteks Robert Kitti vallandamisel Swedbanki kohaliku haru juhi kohalt, märkis Samost, et Kitt ei käinud hagemas Swedbanki aktsionäre või nõukogu selles osas, kas ta saab oma ametis jätkata või mitte. "Sest selles sektoris on need stsenaariumid kõik tuhandeid kordi läbi mängitud ja kõik teavad, kuidas need asjad töötavad. Nii on - need on positsioonid, kus seadusesse on sisse kirjutatud tippjuhile väga selge kohakaotuse võimalus. Ja see on põhjusega seal, see ei ole kellegi kius. Mingil hetkel oli usaldus kadunud ja usaldus ei kadunud mitte ainult (koos Lemettiga koha kaotanud maaeluminister - toim.) Mart Järviku jaoks, vaid ka teiste valitsuse liikmete jaoks," tõdes Samost.

Sildam leidis selle peale, et kuna Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mille liige Järvik on, seadis Järviku lahkumise eeltingimuseks Lemetti lahkumise, ähvardades vastasel juhul valitsuse kukkumisega, siis ei olnud Keskerakonnal või Isamaal koalitsiooni sälitamisel muid alternatiive.

Samost siiski kahtles, kas EKRE oleks Lemetti pärast valitsusest lahkunud. Ta rõhutas ka, et ministri mainest ja avalikust tugevusest sõltub väga palju see, kuidas avalikkus konflikti näeb. Küsimus on, et kui Järvik oli väga nõrk minister, siis kuidas oleks avalikkus reageerinud siis, kui oma kantsleriga oleks tülli läinud näiteks Isamaa liikmest kaitseminister Jüri Luik.

Sildam viitas arutelu käigus, et Lemetti oli juba augusti alguses riigisekretäri informeerinud korruptsioonikahtlustest ja teadis, et sellest teab ka peaminister. "Selles valguses Lemetti vabastamine tekitab küsimusi kõigi riigiametnike seas, ükskõik millise seadusepügalaga nad on kaitstud. Et kui ma nüüd sama moodi käitun, kas ma siis jään ametisse?" tõdes Sildam. Ta viitas, et riigisekretär Taimar Peterkop jäi suhteliselt kahtlevaks veebisaates "Otse uudistemajas", kui talt küsiti, mida peaks ametnikud tegema korruptsioonikahtluse korral poliitilises juhtkonnas.

Samosti hinnangul võivad ametnikud siiski ennast kindlalt tunda. "Ei maksa nüüd maalida sellist Ukraina või Venemaa pilti. Sellega tegelevad need inimesed, kes maalivad meist pilti nagu oleksime Ungari või Poola sarnased," leidis Samost.

"Me võime vaielda vormi üle. Ag sisu on see, et tegemist on kantsleriga, kes juba mitu kuud tagasi teatas riigisekretärile ja tema kaudu ka peaministrile korruptsioonikahtlusest oma ministeeriumi poliitilises juhtkonnas ja kes vabastati ametist põhjendusega,mis tegelikult peab varjama koalitsiooni poliitlist kokkulepet," märkis Sildam. "Poliitiline kokkulepe oligi see, et vabastatakse nii minister kui kantsler," tõdes seepeale Samost.

Sildam tõi veel esile oma tähelepaneku, et mitmed poliitikud nägid Lemetti vabastamises poliitikute võitu ametnike üle: " Mulle torkas seoses kantsler Lemetti vabastamisega silma mõnede poliitikute parastav ja rõõmustav hoiak. Kui Jaanus Karilaid Keskerakonnast ütleb, et antud juhul on tegemist poliitilise tasandi taaskehtestamisega või Siim Kiisler Isamaast teatab, et ühe kantsleri küsimuse pärast ei ole vist ükski koalitsioon lagunenud, aga ministrite pärast küll, siis ma adun poliitikute rõõmu, et me tegime ametnikele ära!"

Saates oli veel jutuks veterinaar- ja toiduameti tegevus listeeria leviku takistamisel, uus maaeluministri kandidaat Arvo Aller, justiitsminister Raivo Aegi ja Harju maakohtu esimehe Meelis Eeriku vastasseis kohtu töökorralduse teemadel.