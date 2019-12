"Eesti on alati pooldanud ja pooldab ka edaspidi samme, mis teevad maksudest kõrvalehoidumist keerulisemaks ning edendavad rahvusvahelist koostööd maksudega skeemitamise vastu. Antud olukorras tekkis probleem sellest, et maksualase direktiivi arutamist ja vastuvõtmist kavandati niiöelda vales nõukogus (COMPET), kuna muudatuse õiguslik alus on meie hinnangul vale ja selle vastuvõtmist plaaniti häälteenamusega," edastas rahandusministeeriumi pressiesindaja.

"Kõige õigem oleks seda teha majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus (ECOFIN), kes arutabki maksupoliitikaga seotud küsimusi ning teeb nende osas otsuseid ühehäälsuse põhimõttel. Eesti koos üheksa liikmesriigiga valmistas sel teemal ette ka vastava avalduse," lisas pressiesindaja.

Arvamusele, et õiguslik alus ei ole korrektne, jõudis ka Euroopa Liidu Nõukogu õigusteenistus, märkis pressieindaja.

Postimees kirjutas teisipäeval, et Eesti koos veel kümne riigiga blokeeris algatuse, mis oleks nõudnud hargmaistelt suurettevõtetelt igas liikmesriigis oma kasumi ja tasutud maksude kohta info avaldamist.

Valitsuses heakskiidetud seisukohtades öeldakse, et "Eesti ei nõustu direktiivi vastuvõtmisega, kuna leiab, et tulumaksualase teabe avalikustamise direktiivi õiguslikuks aluseks peaks olema Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 115, mis näeb ette otseste maksude ühehäälset ühtlustamist Euroopa Liidus ja mitte Euroopa Komisjoni pakutud artikkel 50 lõige 1, mille alusel ühtlustatakse kvalifitseeritud häälteenamusega raamatupidamise valdkonda. Seda põhjusel, et direktiivi eesmärgiks on võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimisega."

"Peame oluliseks, et Euroopa Liidus otsustakse maksude ühtlustamise üle jätkuvalt ühehäälselt ja seda ainult selliste õigus- ja haldusnormide suhtes, mis otseselt mõjutavad siseturu rajamist või toimimist," lisatakse valitsuses kinnitatud seisukohas.