Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire kordas esmaspäeval oma varasemat üleskutset kehtestada Euroopa Liidus tegutsevatele internetifirmadele digimaks, rõhutades, et koroonakriis on sellise maksustamise veelgi aktuaalsemaks muutnud.

"Praegune kriis näitab, et kõige enam võidavad sellest digitaalsed suurkompaniid - lihtsalt kuna nemad saavad oma äri toimimas hoida ning samas on nemad ühed kõige madalamalt maksustatud ettevõtted," ütles Le Maire platvormil Linkedin Live toimunud vestluses. "Minu digimaksu idee on päevakohasem kui iial varem ning ma loodan, et meie Euroopa partnerid tunnistavad absoluutset vajadust kehtestada digihiidudele maksud," rääkis Prantsuse rahandusminister.

Rohkem kui 140 riiki peab juba aastaid läbirääkimisi rahvusvaheliste maksustamisereeglite muutmiseks, et oleks võimalik maksustada ka suuri netiettevõtteid, mis sageli deklareerivad oma maksud kõige madalamate maksumääradega riikides, olgugi, et tulu on teenitud teistes maades.

Nüüd on aga koroonakriis sundinud riikide rahandusministreid tegelema rohkem oma maa majanduste päästmisega, mitte aga maksustamisreeglite muutmisega, mis oleksid varasemate kokkulepete kohaselt pidanud aasta lõpuks valmis saama.

Le Maire on varem öelnud, et kui Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juhtimisel peetavad läbirääkimised nurjuvad, peaks Euroopa Liit ise oma digimaksu kehtestama. Varasemalt on aga EL selle kehtestamisel ebaõnnestunud, kuna Iirimaa, kuhu on registreeritud mitmete USA päritolu ettevõtete peakorterid ja mis selle kaudu suurt maksutulu teenib, on ettepaneku vastu olnud. Samuti ei ole seda toetanud mõned EL-i liikmetest Põhjamaad.

Seistes silmitsi üleilmse maksu kehtestamise ebaõnnestumisega on Prantsusmaa ja ka mõned teised Euroopa Liidu riigid asunud siseriiklikult digimaksu kehtestama. See aga omakorda on vallandanud Ameerika Ühendriikide ähvarduse rakendada vastusamme Prantsuse kaupade täiendavaks maksustamiseks. Seni on need siiski ootele pandud, et näha, kas OECD raames õnnestub kokkulepe saavutada.