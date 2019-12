USA esindajatekoda kiitis heaks Hiinat vihastanud uiguuri akti

Uiguuri akt 2019 mõistab hukka Hiina jämedad inimõigusrikkumised, mis on seotud keskvõimude tegevusega riigi lääneosas asuvas Xinjiangi piirkonnas, kus umbes miljonit uiguuri ja teisi enamasti moslemivähemuse esindajaid hoitakse nõndanimetatud ümberõppelaagrites.

Häältega 407 - 1 vastu võetud eelnõu on jõulisem versioon dokumendist, mille kiitis septembris heaks senat. Mõlemad versioonid tuleb enne Trumpi lauale saatmist kooskõlastada.

Hiina vastas esindajatekoja otsusele raevukalt. Välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunyingi sõnul "laimab see hoolimatult Hiina jõupingutusi elimineerida ekstremism ja võidelda terrorismiga ning ründab õelalt Hiina valitsuse poliitikat Xinjiangis".

Peking oli juba eelnevalt ähvardanud Washingtoni kättemaksuga, kui Trump allkirjastab seaduse Hongkongi demokraatiameelsete protestijate toetuseks.

Esindajatekoja meede taunib uiguuride massilist meelevaldset kinnipidamist ja kutsub üles sulgema laagreid, kus neid inimõigusrühmituste ja USA seadusandjate sõnul taga kiusatakse.

Dokumendis nõutakse sanktsioone uiguuri poliitikaga seotud Hiina ametnikele, teiste seas Xinjiangi kommunistliku partei juhile Chen Quanguole.

"Uiguuri kogukonna inimväärikus ja inimõigused on täna ohus Pekingi barbaarse tegevuse tõttu, mis on nörritav maailma kollektiivsele südametunnistusele," ütles enne hääletust oma kolleegidele esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi. Kongress teeb hädavajaliku sammu, et astuda vastu Pekingi kohutavatele inimõigusrikkumistele uiguuride vastu", märkis ta.

Pelosi sarjas Hiina võime, mille repressioonid hõlmavad "massilist riiklikku jälgimist, üksikvangistust, peksu, sunniviisilist steriliseerimist ja teisi piinamisviise".

Õigusrühmitused ja tunnistajad süüdistavad Hiinat selles, et need püüavad uiguure oma islamitavadest loobuma sundida ja lõimida neid enamuses olevate hiinlaste kultuuriga.

Algselt nende olemasolu eitanud Peking on asunud kaitsma laagreid, nimetades neid kutsehariduskeskusteks, mis on vajalikud relgioosse ekstremismi ja terrorismi ohjeldamiseks.