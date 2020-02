Rohkem kui 3000 inimest puudutavad dokumendid sisaldavad Hiina ametnike kommentaare vaatluse alla võetud uiguuride kohta. Räägitakse detailselt jälgimise all olnud inimeste igapäevaelust ja kommetest, kuid samal ajal tehakse ka otsuseid, kas mõni inimene tuleb paigutada uiguuridele mõeldud laagritesse ja mille alusel ta sinna viiakse, vahendavad Associated Press, BBC ja Yle.

Dokumentidest tuleb välja ka see, et Hiina võimud saadavad nö ümberõppelaagritesse inimesi üsna tühistel põhjustel. Samuti näitavad otsused, mis puudutavad inimeste laagritesse saatmist või vabastamist, et nimetatud laagrite näol ei ole tegu lihtsalt vabatahtlike koolitusasutustega nagu Peking väidab. Hiina on põhjendanud oma samme Xinjiangi provintsis sooviga võidelda islamiäärmusliku terrorismiga.

Nagu näitavad dokumendid, ei lähe aga laagrisse sattumiseks vaja osalemist terrorismi kavandamises või poliitilises tegevuses. Mõnikord on piisanud sellest, et inimene palvetab, mees kannab habet või naine rätikut või et inimene on soovinud välismaale reisida.

Näiteks üks 38-aastane uiguuri naine saadeti laagrisse peamiselt seetõttu, et ta oli mõni aasta varem kandnud islamiusule omast loori.

Osa inimesi saadeti laagrisse seetõttu, et nad olid taotlenud passi, mis näitab seda, et isegi soovi välismaale reisida võib Xinjiangis tõlgendada radikaliseerumise märgina.

Üks 28-aastane mees sattus aga laagrisse seetõttu, et klikkis ühel veebilingil ning jõudis tahtmatult ühele välismaisele veebilehele.

Eelmise aasta novembris toimunud andmeleke paljastas, kuidas Hiina laagritesüsteem toimib. Tõenäoliselt on andmelekked pärit samalt allikalt.

Xinjiangi küsimuste ekspert ja Washingtonis asuva kommunismiohvrite memoriaalfondi teadur dr Adrian Zenz usub, et dokumendid on autentsed.

"See märkimisväärne dokument on tugevaim tõend, mida ma seni olen näinud, et Peking kiusab aktiivselt taga ja karistab normaalset traditsioonilise religiooni praktiseerimist," sõnas ta.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang ütles omakorda, et selline absurd pole kommentaari vääriline.