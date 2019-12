Need, kes on aasta jooksul soodusravimite kohustuslikuks omaosaluseks kulutanud üle saja euro, saavad kuni aasta lõpuni ravimeid odavamalt osta.

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna ekspert Argo Aug rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et praeguse korra järgi arvestatakse inimestele, kellel on soodusravimite peale kalendriaastas kohustusliku omaosalusena kulunud rohkem kui sada eurot, kuni aasta lõpuni täiendavat ravimihüvitist.

Selle suurus sõltub omaosaluse suurusest, mida nad on pidanud maksma. See teebki aasta lõpus väga paljudele inimestele ravimid soodsamaks.

"Eilse seisuga on Eestis umbes 120 000 inimest, kes on käesolevaks aastaks juba selle piiri ületanud ja kellele täiendavat ravimihüvitist eraldatakse," sõnas ta.

Ise saab makstud omaosaluse summat uurida Eesti.ee-st või haigekassa infotelefonilt. Samas ei ole tegelikult rahalises mõttes vahet, kas osta ravimid välja aasta lõpus või järgmise alguses.

"Eelmise aasta lõpus nägime küll, et inimesed kasutasid ära täiendava ravimihüvitise aastalõpu efekti ja ostsid endale aasta alguseks suurema ravimivaru välja. Aga sellel ei ole mõtet, sest sellisel juhul läheb järgmisel aastal kauem aega, enne kui täiendava ravimihüvitise lävend ületatakse. Mingisugust majanduslikku efekti sellel ei ole. Ei inimesele endale ega ka haigekassale," tõdes Aug.

Täiendava ravimihüvitise eesmärk on see, et patsientidel, kellel on korraga mitu eri haigust ja kes tarvitavad palju eri ravimeid, ei tekiks kunagi olukorda, kus nad peavad rahalistel põhjustel valima, milliseid ravimeid välja osta ja milliseid mitte.

"Eesmärk on see, et inimesed oleksid ravitud, sõltumata sellest, kui palju haigusi neil on," lausus haigekassa esindaja.

Eelmisel aastal oli ühe soodusravimi keskmine maksumus patsiendile 6,3 eurot ja soodusravi kasutas 861 000 inimest.

Haigekassal on tänavu täiendavaks ravimihüvitiseks kulunud 5,6 miljonit eurot ja Aug ennustas, et aasta lõpuks peaks see summa jõudme seitsme miljoni euro kanti. Eelmisel aastal kulus 10 miljonit eurot, aga seda summat tõstis ühelt poolt aastalõpupaanika, mille võrra on tänavune summa väiksem, ja lisaks kaupleb haigekassa Augi sõnul ka pidevalt ravimite hindu alla, nii et väheneb nii haigekassa eelarve koormus kui inimeste omaosalus.

"Odavnemisest saadava raha arvelt täiendame ravikindlustuspaketti uute ravimitega. Raha me kokkuvõttes kokku ei hoia, aga mida soodsamaks me saame kaubelda vanemaid ravimeid, seda rohkem me saame endale lubada uusi ravimeid," selgitas haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna ekspert.